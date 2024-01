Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng đâm vợ bằng kiếm

TPO - TIN NÓNG ngày 13/1: Bắt kẻ hiếp dâm cháu vợ; Bắt 3 đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn trước trường học; Bắt đối tượng điều khiển máy đào đè chết chỉ huy công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Tin mới vụ chồng đâm vợ bằng kiếm...

Do mâu thuẫn, Đặng Quang Sơn dùng 1 thanh kiếm dài 103 cm, gây thương tích cho vợ là chị Lê Thị Mai (SN 1987) ở vị trí phía trước ngực bên phải. Sau khi sự việc xảy ra, chị Mai được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; sau đó tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 10h ngày 12/1, chị Mai đã tử vong tại bệnh viện. Về phần Sơn, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Hưng Yên đã bắt giữ được Sơn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Hà Nội.

Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Thanh (SN 1979) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, nạn nhân của Thanh là là cháu T.T.P (SN 2011, là cháu của vợ Thanh). Thanh ở gần nhà cháu P, lợi dụng lúc nhà vắng người, Thanh đã dụ dỗ cháu P quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong, Thanh dặn cháu P không được kể lại cho người thân và cho P tiền.

Công an huyện Quảng Điền (TT-Huế) vừa khởi tố, bắt tạm Đặng Nguyễn Nhật Khang (SN 2003), Trương Văn Quyền (SN 2005) và Trương Văn Chương (SN 2005) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, nhóm đối tượng đem theo dao phát cỏ, vỏ bia đi tìm đối thủ để gây gỗ, giải quyết mâu thuẫn. Khi đến trước cổng Trường THPT Hóa Châu, hai nhóm gặp nhau và dùng hung khí mang theo gây hấn, đánh nhau. Hậu quả, một đối tượng bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 36%; người khác bị thương ở đầu, tay với tỷ lệ thương tật 6%.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Quế (SN 1984) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Quế lên mạng xã hội giới thiệu mình là Việt kiều giàu có để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Bước đầu, công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Để triệt xóa đường dây này, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ để đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm mà các đối tượng hoạt động.

Viện Kiểm sát nhân dân Bắc Giang đã phê chuẩn lệnh khởi tố 3 bị can, trong đó có một Phó Giám đốc về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, với trị giá hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, L.T.T.H (SN 1988) đã sử dụng thông tin của chồng là Đ.T để nhận chuyển nhượng lại công ty, đứng tên Đ.T là Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty. Toàn bộ thủ tục, chữ ký của Đ.T đều do T.H làm và ký giả.Công ty không có văn phòng, không có kho bãi, không nhân viên mà chỉ có mình H vừa là kế toán, vừa là người điều hành, thực hiện mọi hoạt động của công ty. Từ năm 2018 đến nay, công ty chỉ thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn; đến tháng 2/2023 thì dừng hoạt động do bị đóng mã số thuế.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể anh V.Đ.T (38 tuổi, Nghệ An) là nhân viên của cảng Bình Dương. Trước đó, anh T lên tàu để kiểm tra container, khi anh T bước từ tàu để về bên bờ cảng thì không may đã trượt chân rơi xuống sông Đồng Nai mất tích.

Công an Ninh Thuận đã bắt giữ Cadá Tỉnh (23 tuổi) vì có hành vi đã điều khiển gàu xe máy đào đập vào người chỉ huy công trường là ông N.V.T (43 tuổi, Hải Dương) làm người này tử vong. Trước đó, ông T đến nhắc nhở Cadá Tỉnh việc đối tượng làm việc không nghiêm túc. Lúc này, Cadá Tĩnh đang ngồi trên xe đã điều khiển gàu xe máy đào đập mạnh vào xe máy và người ông T khiến ông này ngã xuống đất. Sau đó, nam công nhân này tiếp tục dùng gàu múc đè vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy lên rừng lẩn trốn.