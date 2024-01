Giả chữ ký của chồng để nhận chuyển nhượng công ty ‘ma’, rồi mua bán hóa đơn khống

TPO - Ngày 13/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn lệnh khởi tố 3 bị can, trong đó có một Phó Giám đốc về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, với trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Theo VKSND tỉnh Bắc Giang, kết quả điều tra ban đầu xác định, L.T.T.H (SN 1988, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) đã sử dụng thông tin của chồng là Đ.T để nhận chuyển nhượng lại Công ty TNHH HKV, đứng tên Đ.T là Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty. Toàn bộ thủ tục, chữ ký của Đ.T đều do T.H làm và ký giả.

Công ty không có văn phòng, không có kho bãi, không nhân viên mà chỉ có mình H vừa là kế toán, vừa là người điều hành, thực hiện mọi hoạt động của công ty. Từ năm 2018 đến nay, công ty chỉ thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn; đến tháng 2/2023 thì dừng hoạt động do bị đóng mã số thuế.

Do có mối quan hệ nên P.T.Q.H (SN 1988, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) biết Công ty TNHH HKV của T.H có thể xuất hóa đơn khống (hóa đơn GTGT nhưng không có hàng hóa đi kèm). Tháng 10/2022, B.T.T (SN 1981, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là Phó Giám đốc Công ty TNHH PTT (địa chỉ tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) liên hệ với Q.H để nhờ “lấy hộ” hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào hàng hóa, nhằm kê khai khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và được Q.H đồng ý.

Q.H trao đổi và thỏa thuận với T.H giá mua hóa đơn GTGT khống từ 5,6% đến 6%/tổng số tiền hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn. Q.H thỏa thuận với T giá bán hóa đơn GTGT khống là 6% đến 6,75%/tổng số tiền hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 01/2023, T.H đã xuất 11 số hóa đơn GTGT khống của Công ty TNHH HKV cho Công ty TNHH PTT, với tổng số tiền hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn là hơn 8 tỷ đồng (chưa tính thuế GTGT). B.T.T đã thanh toán tiền mua 11 số hóa đơn GTGT là 585 triệu đồng. Theo đó, T.H được hưởng lợi hơn 361 triệu đồng; Q.H được hưởng lợi hơn 223 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.T.H; P.T.Q.H và B.T.T; Lệnh khám xét đối với nơi ở, nơi làm việc của các bị can; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.H về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.