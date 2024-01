Bản tin Hình sự: Chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 12/1: Chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn; Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt nhận thêm bản án 29 năm tù; Tạm giữ hình sự 3 đối tượng thay nhau hiếp dâm bé gái; Phá đường dây lô đề mỗi ngày giao dịch hơn nửa tỷ đồng;...

Do mâu thuẫn, Đặng Quang Sơn (SN 1986, trú thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã dùng thanh kiếm bằng đâm vào ngực bên phải vợ là chị Lê Thị M. (SN 1987). Hậu quả, chị M. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức thì tử vong. Hiện Sơn đang bỏ trốn. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu bộ trưởng Y tế phải nhận mức án 18 năm tù; bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ bị tuyên phạt 3 năm tù.

TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) 15 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 14 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, hôm 27/12/2023, Việt bị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt 25 năm tù về hai tội khác nhau. Ngoài mức án này, HĐXX buộc Phan Quốc Việt nộp phạt bổ sung công quỹ 50 triệu đồng. Về dân sự, tòa buộc Phan Quốc Việt phải bồi thường hơn 402 tỷ đồng cho các cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nay Jao và Rơ Ô Ngáo (cùng 21 tuổi), Nay Đinh (19 tuổi), cùng trú xã Chư Ngọc, huyện này để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, ba đối tượng trên cùng em N. (16 tuổi, trú huyện Krông Pa) và một số người khác đến khu vực chòi rẫy tại buôn H’Muk (xã Chư Ngọc) để ăn nhậu. Sau khi uống hết rượu, Jao điều khiển xe máy chở em N. về nhà, Đinh và Ngáo điều khiển xe máy chạy theo sau. Đi được một đoạn, 3 đối tượng bất ngờ quay ra khống chế và lần lượt thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em N.

Mai Trung Dũng (SN 1980, quê Kiên Giang) và Phan Thị Hoài Thương (SN 1997, quê Nghệ An) tạo các trang facebook để đăng tải thông tin tuyển nhân viên nhằm lừa gạt các thiếu nữ đang cần tìm việc làm rồi bán vào quán karaoke tại phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) do Nguyễn Văn Công (SN 1969, quê Nghệ An) quản lý. Trong tháng 12/2023, Thương và Dũng đã lừa được 3 thiếu nữ, chở đến quán karaoke giao cho Công và được trả từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/người. Công an TP.Dĩ An đã tạm giữ hình sự Công và Dũng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người. Riêng Thương được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao, tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là đối tượng Nguyễn Thị Sơn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh. Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong một ngày là hơn 500 triệu đồng.

Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Hoàng Đức Lộc (SN 1989, trú huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã nảy sinh ý định đi đến các cửa hàng mua bán xe máy trên địa bàn TP Bắc Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả vờ hỏi mua xe máy và đi thử. Khi chủ cửa hàng cho đi thử xe, Lộc sẽ điều khiển xe bỏ trốn rồi mang đi cầm cố. Công an TP Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Lộc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị chửi, dọa đuổi khỏi nhà vì thường xuyên đi chơi khuya, Đặng Thanh Long (41 tuổi, trú, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng dao đâm trọng thương bố vợ là ông T.V.L. (61 tuổi). Hậu quả, ông L. bị đâm tỷ lệ thương tích 17%. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Long 12 năm tù về tội “Giết người”.