Bản tin Hình sự: Đâm chết bạn gái vì nằm cạnh nhau còn nhắn tin cho người khác

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt án tử hình với Nguyễn Văn Thường (SN 1990; Hải Phòng) về tội "Giết người". Theo điều tra, Thường nghi ngờ bạn gái là chị Ngọc đã yêu người khác nên gọi điện thoại hẹn cô gái đến nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì. Khi chị Ngọc tới nơi, bị trách "đến muộn, không đúng hẹn" thì chị này không nói gì, chỉ lên giường nằm rồi nhắn tin với người khác. Thường thấy vậy ghen tuông, rút dao dưới gối đâm vào vùng cổ nạn nhân. Bị đâm, chị Ngọc vùng dậy bỏ chạy và hô hét nhưng bị Thường kéo lại, nằm ghì lên rồi bóp cổ, dùng dao tấn công đến khi nằm im và tử vong sau đó. Đối tượng tiếp đó lên giường, dùng dao tự cứa cổ và tay mình để tự sát.

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị can Trần Xuân Đông bị truy tố thêm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù.

TAND huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, cơ quan này đã gửi công văn sang công an huyện Châu Phú khẳng định, người đàn ông tự xưng là cán bộ của tòa án từ chối đo nồng độ cồn đã nghỉ việc từ năm 2006, hiện đang làm bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dê Núi Cherry. Theo điều tra, bốn đối tượng cấu kết mở công ty nhưng không có trụ sở hoạt động, không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà chỉ với mục đích mua bán trái phép hóa đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng và người dân Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện gần 300 gói (mỗi gói 1kg) chứa chất thể màu trắng nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển gành Nước Nhỉ (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn).

Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; Rửa tiền" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lào Cai; TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama). Ngoài ra, Toà còn yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi của ông Vũ Đình Thủy, Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai, liên quan đến việc soạn thảo văn bản và kiểm tra các dự án của Cty Lilama.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Dũng (cựu Thẩm phán sơ cấp của một tòa án nhân dân huyện ở tỉnh này) đang tàng trữ hơn 1 gam tinh thể màu trắng. Ông Dũng khai nhận đó là ma tuý.

TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm Ven Thị Hoài (SN 2003) và Cụt Thị Ngọc (SN 1997) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, được Ngọc dụ dỗ rằng sẽ cho 30 triệu đồng tiền công và 120 triệu đồng cho gia đình nếu giao em gái cho Ngọc đưa sang Trung Quốc lấy chồng, Hoài về nhà nói dối là đưa em gái V.T.K (SN 2009) và người quen là em M.T.N (SN 2008) đi làm công ty. Sau đó, Hoài đón xe khách đưa K và N xuống TP Vinh đón xe đi Hà Nội. Khi đi đến khu vực bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì bị Công an bắt giữ. Biết tin Hoài bị bắt, Ngọc đến công an đầu thú.

Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chuyển thông tin tới Công an tỉnh để điều tra, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan việc giả mạo quyết định số 1372 của UBND tỉnh “chỉ đạo” giao 392ha đất cho Cty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai trồng rừng.

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hưởng (31 tuổi), Đoàn Văn Bắc (28 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, để tìm khách hàng vay tiền, nhóm của Hưởng không dán tờ rơi mà lập trang web rồi chạy quảng cáo để nằm trong top từ khóa tìm kiếm, dẫn dụ nạn nhân tìm đến vay. Con nợ mất khả năng chi trả, Hưởng và đồng bọn tạt chất bẩn, ném trứng thối vào nhà để uy hiếp.