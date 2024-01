Nhẫn tâm lừa bán em gái 14 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

TPO - Hám lợi, Ven Thị Hoài đã nhẫn tâm lừa em gái sang Trung Quốc lấy chồng. Trên đường đưa nạn nhân đi bán, Hoài bị bắt giữ.

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Ven Thị Hoài (SN 2003, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Cụt Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tháng 10/2022, quá trình làm công nhân ở tỉnh Thái Bình, Ngọc gặp và quen Hoài. Nghỉ việc, cả hai vẫn liên lạc với nhau. Ngọc nhắn tin cho Hoài nói có mẹ đang sinh sống ở Trung Quốc, nếu tìm được người đưa sang sẽ được trả tiền công hậu hĩnh.

Hoài nói có em gái và sẽ giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc lấy chồng. Ngọc chuyển trước cho Hoài 4,5 triệu đồng để trả nợ và chi phí đưa đón. Ngọc hứa sẽ trả cho Hoài 30 triệu đồng tiền công và 120 triệu đồng cho gia đình.

Ngày 29/6/2023, Hoài về nhà gặp em gái là V.T.K (SN 2009) và hỏi có đi làm công ty với chị không? K. trả lời nếu bố mẹ đồng ý thì đi. Nghe nói đi làm công ty, mẹ của Hoài đồng ý.

Ngày 30/6, em M.T.N (SN 2008) cùng mẹ đến nhà Hoài chơi. Biết Hoài đưa em gái đi làm ở Bắc Giang nên cũng xin đi theo.

Hoài gọi điện bảo tìm được 2 người đưa đi Trung Quốc và yêu cầu Ngọc phải trả 60 triệu đồng tiền công và 8 vạn nhân dân tệ (tương đương với 240 triệu đồng).

14h ngày 1/7/2023, Hoài đón xe khách đưa K. và N. xuống TP Vinh đón xe đi Hà Nội. Khi đi đến khu vực bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì bị Công an bắt giữ. Biết tin Hoài bị bắt, ngày 3/7/2023, Ngọc đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Thời điểm xảy ra vụ án, K. mới 14 tuổi 3 tháng 21 ngày và cháu N. mới 14 tuổi 10 tháng 27 ngày.

Tại phiên toà, Ngọc và Hoài thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo biện minh là do hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình.

HĐXX tuyên phạt Ven Thị Hoài và Cụt Thị Ngọc mỗi bị cáo 12 năm tù.