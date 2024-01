Thông tin bất ngờ về người tự nhận cán bộ tòa án năn nỉ xin không kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Ngày 15/1, thông tin từ TAND huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, cơ quan này đã gửi công văn sang công an huyện Châu Phú khẳng định, người đàn ông tự xưng là cán bộ của tòa án từ chối đo nồng độ cồn đã nghỉ việc từ năm 2006, hiện đang làm bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Theo Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện video clip quay cảnh một người tên Thái Hoàng Hùng sau khi đã uống rượu, bia tham gia giao thông thì bị CSGT yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông Thái Hoàng Hùng tự giới thiệu “là cán bộ Tòa án nhân dân huyện Châu Phú”, nên cảnh sát giao thông yêu cầu ông Hùng cho tiến hành đo nồng độ cồn và gọi nhiều lần với nội dung “Ông Thái Hoàng Hùng đơn vị công tác là Tòa án huyện Châu Phú kiểm tra nồng độ cồn”...

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú Khẳng định ông Thái Hoàng Hùng không phải là cán bộ của Tòa án nhân dân huyện Châu Phú. Video clip này được chia sẻ trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị Tòa án nhân dân huyện Châu Phú.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3/1, Tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang tiến hành tuần tra kiểm soát, đến địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3-195.22 do ông Hùng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, ban đầu ông Hùng không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe mà chỉ xuất trình Thẻ Đảng viên và tự xưng là Thái Hoàng Hùng, sinh ngày 12/12/1960; Đảng viên Tòa án nhân dân huyện Châu Phú.

Tổ công tác yêu cầu ông Hùng kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng không chấp hành. Tổ Công tác yêu cầu ông Hùng đến lần thứ 15 mà người đàn ông này vẫn không chấp hành. Khi Tổ công tác thông báo đến ông Hùng sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ông Hùng vi phạm nồng độ cồn là 1.081 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện mô tô 59V3-195.24 để xử lý theo quy định.

Ngày 9/1, ông Thái Hoàng Hùng đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 7 triệu đồng, kèm hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 23 tháng (từ ngày 9/1/2024 đến hết ngày 9/12/2025).

Được biết, ông Hùng trước đây công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú; khoảng năm 2006 nghỉ việc do không đủ tiêu chuẩn về trình độ (hồ sơ không còn lưu trữ tại đơn vị Cơ quan Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú). Hiện ông Hùng đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (đang tạm miễn sinh hoạt đảng 12 tháng).