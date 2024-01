Bản tin Hình sự: Vì sao Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bị bắt?

TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Bắt tạm giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang vì nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường; Tạm giam đối tượng sát hại phó trưởng công an phường tại Huế; Lập tài khoản mạng xã hội rồi đăng thông tin "gái gọi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1975, trú tại Tổ 6, phường Minh Khai, TP Hà Giang) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang sai phạm trong việc cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường; cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình; mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP. Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người”. Trước đó, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân và xô xát với lực lượng chức năng khi được vận động, nhắc nhở quay về nhà. Sang đã chạy về nhà, lấy dao Thái Lan tấn công tổ công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, đại úy Trần Duy Hùng đã bị Sang đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế tập trung cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn tại nghĩa trang của phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), một đối tượng đã bị chém, đâm chết tại chỗ. Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 16/1 tại khu vực nghĩa trang, phía sau trụ sở UBND phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá. Do có mâu thuẫn với L.B.C (quản lý khu nghĩa trang) nên L.T.K (SN 1976, thường trú tại phường Hàm Rồng) đã đến khu vực này tìm gặp để giải quyết. Tại đây, L.B.C đã dùng dao chém vào cổ, bụng L.T.K khiến L.T.K tử vong tại chỗ. Sau đó, L.B.C tiếp tục vào làng Đông Sơn (phường Hàm Rồng) tuyên bố đã giết chết L.T.K và chém trọng thương 2 người trong làng. Hiện đối tượng gây ra vụ án mạng đã bị bắt giữ và cơ quan điều tra đang vào cuộc xử lý.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, vừa bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Minh Diệp (SN 1975, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế và Trương Minh Thắng (SN 1997, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến nay, trên địa bàn TP. Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình làng, nhà thờ, điểm tâm linh. Đồ vật mà đối tượng trộm nhắm đến là các bức liễn, bức hoành, lư đồng, đèn thờ, bộ tam sư, hạc bằng đồng... được dùng làm vật thờ tự tại các công trình, khu vực tâm linh. Tổng giá trị tài sản các đối tượng lấy trộm được định giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17/1, Cục CSGT thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ 8 phương tiện, trong đó có 6 phương tiện (biển kiểm soát VL-6499, BTr-8155, TG-12579, BTr-8288, LA-07886, BTr-8409) đang vận chuyển khoảng 2.678m3 cát biển san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Số cát trên được thu mua từ các phương tiện khác (không rõ thông tin) trên tuyến sông Tiền thuộc địa bàn xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (gần khu vực cửa Tiểu) để đưa đi san lấp tại một số dự án, công trình khu vực phía Nam. Tổ công tác Cục CSGT đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ của Khải) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với anh N.T.A. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, từ tháng 7/2022 đến nay, anh A. đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả "lãi đứng" với lãi suất từ 12%-21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà anh A. trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng. Trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà anh A. đang nợ mình qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ của anh A. với lãi suất 16%/ngày. Sau đó, anh A. không còn khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Khải và Đô. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ, đối tượng Phạm V.B (SN 2005, quê tỉnh Thái Bình) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này điều tra, làm rõ về hành vi lập tài khoản mạng xã hội rồi đăng thông tin "gái gọi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, đối tượng Phạm V.B tạo lập nhóm “Gái Gọi_PGA Hà Nội_Sài Gòn” và nhóm “Pháo Hoa Tết 2024” trên mạng xã hội Telegram. Sau đó, đối tượng đăng ảnh các cô gái trẻ (đã che mặt) và các loại pháo lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm khách hàng. Khi có người chuyển tiền hoặc đặt cọc theo yêu cầu, Phạm V.B cắt mọi liên lạc, rồi chiếm đoạt tiền của bị hại. Với thủ đoạn này, từ tháng 3/2023, Phạm V.B đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc, trong đó có người ở Hải Dương.