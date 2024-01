Bắt kẻ rao thông tin 'gái gọi' để lừa đảo

TPO - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ, đối tượng Phạm V.B (SN 2005, quê tỉnh Thái Bình) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này điều tra, làm rõ về hành vi lập tài khoản mạng xã hội rồi đăng thông tin "gái gọi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, chuyển hồ sơ, đối tượng Phạm V.B (SN 2005, quê tỉnh Thái Bình) sang Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương để thụ lý, điều tra về tội trên.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Phạm V.B tạo lập nhóm “Gái Gọi_PGA Hà Nội_Sài Gòn” và nhóm “Pháo Hoa Tết 2024” trên mạng xã hội Telegram. Sau đó, đối tượng đăng ảnh các cô gái trẻ (đã che mặt) và các loại pháo lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm khách hàng.

Khi có người muốn làm quen với gái bán dâm, đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền để tham gia nhóm VIP và cung cấp thông tin về gái bán dâm. Đối với người có nhu cầu mua pháo, đối tượng yêu cầu đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng.

Khi có người chuyển tiền hoặc đặt cọc theo yêu cầu, Phạm V.B cắt mọi liên lạc, rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3/2023, Phạm V.B đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc, trong đó có người ở Hải Dương.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm V.B khai do thiếu tiền tiêu nên lập các nhóm trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.