Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bé gái bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến chết

Liên quan đến vụ bé gái Vân An 8 tuổi bị “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong, trong thông báo giải quyết đơn kiến nghị của luật sư, TAND Tối cao xác định, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé Vân Anh) đồng phạm tội "Giết người" với Quỳnh Trang. TAND tối cao cũng có ý kiến cho rằng, Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con ruột của mình là cháu Vân An, nhưng khi chứng kiến Trang hành hạ, đánh đập cháu An thì Thái bỏ mặc không ngăn cản và còn cùng Trang đánh đập, chửi bới cháu An trong nhiều ngày.

Công an Tiền Giang đã phát đi thông báo truy tìm phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Trước đó, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, phạm nhân Hưng đã bỏ trốn khỏi trại giam Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Được biết, Hưng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị bắt vào tháng 11/2020, bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ba cựu sĩ quan công an: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992) mức án 8 tháng tù, Bùi Tiến Tùng (SN 1994) 7 tháng tù và Bùi Đình Việt (SN 1984) 7 tháng tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản". Theo Nhân, khi đi săn chim về, ba bị cáo nghe thấy tiếng dê kêu nên dừng xe lại quan sát. Thấy trên đỉnh núi có dê ăn cỏ, lại không thấy “động tĩnh”, bị cáo nghĩ đấy là dê hoang liền chĩa súng hơi ra bắn. Sau khi “hạ gục” hai con dê ở khoảng cách hơn 100 mét, Nhân yêu cầu bị cáo Tùng và Việt, bước xuống xe nhặt xác dê để lên cốp.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án “Môi giới mại dâm” online hoạt động trên địa bàn do Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi) cầm đầu, Trần Quang Việt (31 tuổi, Gia Lai) có vai trò giúp sức đắc lực. Theo điều tra, các đối tượng tạo lập nhiều trang, group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với khách những người có nhu cầu mua dâm để thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính. Công an xác định, đường dây này có khoảng hơn 15.000 thành viên, tài khoản tham gia; trong đó có khoảng 30 đối tượng là gái bán dâm với giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lượt.

TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Văn Chiến (52 tuổi) mức án 20 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, mặc dù đã lập gia đình nhưng Chiến vẫn nhiều lần sang nhà hàng xóm là chị Nguyễn Thị Yến Nh (18 tuổi) dụ dỗ cho tiền để được quan hệ tình dục. Đầu tháng 11/2022, sau khi uống rượu về, Chiến hẹn chị Nh ra phía sau vườn mít quan hệ tình dục nhưng do nhậu say Chiến không thực hiện được nên chỉ nằm ôm ấp để thỏa mãn. Chị Nh không đồng ý rồi đánh vào mặt Chiến, Chiến tức giận đè lên thân lên người Nh dùng tay trái đè chặt miệng, mũi của Nh cho đến khi Nh bất tỉnh. Nghĩ Nh đã chết nên Chiến đưa Nh đi giấu thì trượt chân làm Nh rơi dưới máng nước gần đó. Sợ bị phát hiện Chiến bỏ mặc Nh tại đây rồi đi về. Hậu quả, chị Nh tử vong sau đó.

Công an Gia Lai đang tạm giữ Đinh Lươp và Đinh HDim (cùng 18 tuổi), Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi), Đinh N (15 tuổi) về hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đó, công an bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép bằng xe độ chế tại tiểu khu 733, thuộc lâm phần do UBND xã Chư Krêy.

Trong lúc cãi vã với hàng xóm là D.T.K.C (36 tuổi), một cô giáo mầm non ở Lâm Đồng bị tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt gây bỏng trên 80%, phải chuyển đi TP HCM điều trị trong tình trạng nguy kịch. Công an đã tạm giữ C để điều tra về vụ việc.

Công an Quảng Nam đang truy bắt 2 đối tượng mang súng vào một chi nhánh ngân hàng ở khu Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Sau đó, hai đối tượng đã kẹp cổ bảo vệ, đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động nên đối tượng vứt lại tiền, bỏ chạy xe máy về phía hướng huyện Đại Lộc, Quảng Nam.