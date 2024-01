Lĩnh 20 năm tù vì sát hại thiếu nữ 18 tuổi do quan hệ tình dục không được

TPO - Sau khi nhậu xong, Chiến liên hệ với thiếu nữ 18 tuổi đến vườn mít sau nhà để quan hệ tình dục, do quan hệ không được, bực tức Chiến đã bóp cổ nạn nhân tử vong.

Sáng ngày 19/1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Chiến (52 tuổi, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) về tội "Giết người"

Theo cáo trạng, Chiến là hàng xóm của chị Nguyễn Thị Yến Nh. (18 tuổi, ngụ cùng ấp), Chiến đã có vợ và hai con nhưng nhiều lần đến nhà chị Nh. dụ dỗ cho tiền để được quan hệ tình dục.

Vào tối ngày 1/11/2022, sau khi uống rượu và trở về nhà, Chiến mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Nh. nên đã hẹn Nh. ra phía sau vườn mít, cách nhà 100m để quan hệ tình dục.

Nhưng do nhậu say, Chiến không thực hiện được hành vi nhưng vẫn tiếp tục có hành động ôm ấp để thỏa mãn. Tuy nhiên, Nh. không đồng ý rồi đánh vào mặt Chiến. Chiến tức giận dùng thân và tay đè chặt miệng, mũi của Nh. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, rồi bỏ mặc nạn nhân dưới máng nước gần đó. Do mặt bị ngập trong bùn, nước nên Nh. ngạt thở và tử vong.

Gia đình không thấy Nh. ở nhà đã đi tìm kiếm và phát hiện đã tử vong, sau đó báo cơ quan chức năng.

Riêng Chiến sau khi bỏ mặt Nh. đã ra ruộng đặt máy bơm nước rồi trở về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Chiến đi ngang nhà Nh. thấy đông người tụ tập và xác Nh. đã được đem vô nhà. Chiến vào thăm hỏi và vẫn tỏ ra bình thường.

Đến 23h50 ngày 2/11/2022, Chiến đến công an xã Nhơn Ninh tự thú, khai nhận toàn bộ sự việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

HĐXX cho rằng, mâu thuẫn tuy nhỏ nhưng bị cáo đã tước đoạt tính mạng người khác, hành vi của bị cáo đặt biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, bị cáo đầu thú, gia đình bị cáo khắc phục một phần hậu quả nên quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Minh Chiến mức án tù 20 năm.