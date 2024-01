Tạm giữ hình sự đối tượng tạt xăng, đốt cô giáo mầm non nguy kịch

TPO - Trong lúc cãi vã với hàng xóm, một cô giáo mầm non ở Lâm Đồng bị tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt gây bỏng trên 80%, phải chuyển đi TP.HCM điều trị trong tình trạng nguy kịch. Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng châm lửa đốt.

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự đối với D.T.K.C. (36 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh từ camera cho thấy, chiều 17/1, giữa D.T.K.C và người hàng xóm ở ngôi nhà đối diện là chị Nguyễn Thị Kim D. (32 tuổi ) xảy ra cuộc cãi vã to tiếng. Chị D. là giáo viên công tác tại một trường mầm non ở gần nhà. Trong lúc cãi vã, cô giáo D. bị D.T.K.C tạt xăng vào người.

Chị D. chạy về nhà, phun nước để rửa trôi xăng trên người rồi đi ra đường tiếp tục cãi nhau với C. Khi đang cãi nhau và giằng co, chị D. bị C. bật lửa đốt. Lửa bùng cháy dữ dội, trùm kín người khiến chị D. chạy được 20m thì đổ gục.

Người dân đã dập lửa đưa chị D. đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, cô giáo mầm non này nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên (ở TP.HCM) điều trị.

Theo người nhà nạn nhân, cô giáo D. đang bị điều trị tại Bệnh viện Bỏng ở TP.HCM trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng toàn thân trên 80%.

Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã có mặt, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường; đồng thời, làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an cũng đã triệu tập và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với D.T.K.C. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Di Linh đang hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.