Ba cựu công an 'bắn nhầm' dê của dân bị phạt tổng mức án 22 tháng tù

TPO - Với cáo buộc phạm tội "Trộm cắp tài sản", ba cựu sĩ quan Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị tòa tuyên phạt tổng mức án 22 tháng tù giam.

Chiều 19/1, sau nửa ngày xét hỏi và tranh luận, TADN TP Hà Nội tuyên phạt ba cựu sĩ quan công an: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992) mức án 8 tháng tù, Bùi Tiến Tùng (SN 1994) 7 tháng tù và Bùi Đình Việt (SN 1984) 7 tháng tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản". Mức án HĐXX tuyên nhìn chung thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát.



Về dân sự, tòa không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại do trước đó, gia đình họ đã khắc phục 20 triệu đồng.

Diễn biến xét hỏi tại tòa cho thấy, bị cáo Nguyễn Văn Nhân thừa nhận đã bàn bạc với đồng phạm lên núi bắn chim sau khi hết giờ làm việc buổi sáng.

Theo Nhân, việc săn chim không thành, trên đường quay về ba bị cáo nghe thấy tiếng dê kêu nên dừng xe lại quan sát. Thấy trên đình núi có dê ăn cỏ, lại không thấy “động tĩnh”, bị cáo nghĩ đấy là dê hoang liền chĩa súng hơi ra bắn.

Sau khi “hạ gục” hai con dê ở khoảng cách hơn 100 mét, Nhân yêu cầu bị cáo Tùng và Việt, bước xuống xe nhặt xác dê để lên cốp.

“Tại sao khi có người chặn xe các bị cáo lại bỏ chạy?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Nhân nói “không biết” vì lúc đó chỉ ngồi phía sau, còn Tùng là người cầm lái.

Tới lượt mình, Tùng cho hay, vì lo sợ người dân đánh đập nên điều khiển xe chạy nhưng không thoát.

Theo Tùng và Việt, trước và trong thời điểm quyết định bắn chết dê, cả nhóm đề nghĩ đó là dê hoang. “Nếu biết là dê của người dân chăn thả, chắc chắn bị cáo sẽ không bao giờ làm vậy”, bị cáo Tùng nói.

Cuối phần xét hỏi, cả ba bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Có mặt tại tòa, bị hại Nguyễn Văn Xa (44 tuổi, chủ đàn dê) trình bày, gia đình anh đã chăn dê tại địa phương từ năm 2007, quy mô thời diểm nhiều nhất lên đến 50 con.

Theo anh Xa, trước đây, anh từng có vài lần mất dê. Lần này, khi chứng thấy chiếc xe ô tô có dấu hiệu trộm dê của mình, anh Xa điện thoại cho vợ và anh trai kêu gọi dân chặn lại kiểm tra.

“Hôm đó, tôi nghe thấy tiếng súng phì hơi, nhìn lên phía trên mỏm núi đá thấy con dê đang từ từ ngã lăn xuống đất, trong đầu tôi đã phán đoán khả năng bị bắn trộm”, anh Xa nhớ lại thời điểm phát hiện đàn dê bị bắn.

Sau sự việc, anh Xã đã được gia đình các bị cáo bồi thường thiệt hại số tiền 20 triệu đồng. Hôm nay, anh không đề nghị bị cáo bồi thường thêm.

“Ai cũng có lúc sai lầm, tôi đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, phía bị hại bày tỏ.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá lời khai “tưởng là dê hoang” của các bị cáo là không thành khẩn, không có căn cứ.

Sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ, thành tích công tác, Viện kiểm sát đề nghị mức án 12 - 15 tháng tù với bị cáo Nhân, và 9 - 12 tháng tù với hai bị cáo Tùng và Việt.

Ba bị cáo không có luật sư bào chữa, không có ý kiến tranh luận.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26/6, 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng, lái ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Thời điểm đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản; quyết định tạm giữ hình sự đối với đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba cán bộ Công an nói trên.