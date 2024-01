Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong: Tòa tối cao nói về tội danh của người cha

TPO - Trong thông báo giải quyết đơn kiến nghị của luật sư, TAND Tối cao xác định, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội "Giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bé gái Vân An 8 tuổi bị bạo hành đến chết.

Ngày 19/1, được biết, TAND Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Trước đó, luât sư Nguyễn Anh Thơm có đơn đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 267/2023/HS-PT ngày 10/5/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là không đúng tội danh.

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị nêu trên và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND tối cao có ý kiến cho rằng, Nguyễn Kim Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con ruột của mình là cháu Nguyễn Thái Vân An, nhưng khi chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, đánh đập cháu An thì Thái bỏ mặc không ngăn cản và còn cùng Trang đánh đập, chửi bới cháu An trong nhiều ngày.

Theo TAND Tối cao, ngày 22/12/2021, cháu Nguyễn Thái Vân An bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập dẫn đến tử vong thì Nguyễn Kim Trung Thái không có mặt tại nhà (hiện trường vu án). Khi phát hiện cháu An bị đánh, qua camera, Thái đã gọi điện thoại cho Trang nói Trang không đánh cháu An nữa. Sau đó, Thái về nhà đưa cháu An di cấp cứu, thể hiện về ý thức chủ quan Thái không cố ý thực hiện tội phạm cùng với Trang, đã ngăn cản hành vi phạm tội của Trang.

Mặt khác, cháu An là con đẻ của Thái, nên không đủ cơ sở kết luận Thái cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái chi là nhằm che giấu tội phạm.

Tại các kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện: các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 01 giờ đến 06 giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 02 ngày đến 25 ngày là yêu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong trường hợp cháu An không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

"Do đó, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Do đó, cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội 'Hành hạ người khác' và tội 'Che giấu tội phạm' là có căn cứ", thông báo của TAND tối cao nêu.

Theo bản án, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sống chung như vợ chồng tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Cùng sống chung với Thái và Trang là bé An (8 tuổi, con riêng của bị cáo Thái).

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu An bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, bà Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của bé An khiến bé gái tử vong.

Chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của mình nhưng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, hành hạ con gái mới 8 tuổi. Bị cáo Thái còn xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nói rằng vì bản thân nhu nhược nên đã không can ngăn người tình đánh đập bé An, gây ra vụ việc.

Bị cáo Trang cho biết, qua 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi của mình và xin HĐXX cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối.