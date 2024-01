Ô tô chở thi thể đi hỏa táng gặp nạn, nhiều người bị thương

TPO - Ô tô khách trong khi chở thi thể đi hỏa táng đến địa bàn xã Châu Sơn (Lạng Sơn) đã va chạm với xe tải khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/1, tại Km 69 + 600 quốc lộ 4B thuộc thôn Thống Nhất, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe Ford Transit loại 16 chỗ (xe tang lễ), biển kiểm soát 12B – 003.xx do N. V. P (SN 1962; trú tại thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đi theo hướng Lạng Sơn - Quảng Ninh với xe ô tô tải biển kiểm soát 14C – 245.xx, do ông N. C. C (SN 1982; trú tại Tổ 14, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Xe tang gặp nạn, nhiều người trên xe bị thương.

Nỗ lực cứu lái xe mắc kẹt trong ca bin.

Hậu quả, 2 người trên xe Ford Transit bị thương, trong đó tài xế mắc kẹt trong cabin. Người dân ở hiện trường đã nỗ lực giải cứu nạn nhân ra khỏi cabin xe đưa tang. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, công an huyện Đình Lập đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.