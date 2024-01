Thành viên HĐQT Petrosetco bị bắt vì nhận hối lộ

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Quý Thịnh, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco), Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về tội "Nhận hối lộ".

Cụ thể, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quý Thịnh, Thành viên HĐQT Petrosetco; Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về tội danh nêu trên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Petrosetco là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực phân phối, cung ứng, hậu cần, dịch vụ đời sống và bất động sản.