Bản tin Hình sự: Chân dung thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh rồi quay phim, chụp ảnh

TPO - TIN NÓNG ngày 22/1: Truy nã 'nữ quái' lừa đưa người ra nước ngoài làm việc cho tổ chức tội phạm; Vụ nổ súng làm 8 người thương vong ở Phú Quốc: Giang hồ mua đất giá 11 tỷ nhưng chỉ trả 1,1 tỷ; Chân dung thầy dạy võ hiếp dâm nhiều nam sinh rồi quay phim, chụp ảnh...

Công an Quảng Ngãi đã bắt giam Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Thịnh là HLV dạy võ Taekwondo, từ tháng 7/2022, anh ta làm chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi và một số địa phương khác với hàng trăm học viên là các em nhỏ 6-16 tuổi.Thịnh tạo hình tượng người thầy tốt, ngoài dạy võ còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, được nhiều người tin tưởng. Anh ta bị cáo buộc đã xâm hại tình dục một số nam sinh rồi dùng điện thoại, máy ảnh để quay phim, chụp ảnh.

Khoảng 11h trưa 22/1, xe máy do chị O.T.H (SN 1972, trú tại xóm Liên Mậu 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) điều khiển chở theo con gái là P.T.T, khi xe đi đến đoạn qua chợ Tro thì va chạm với xe máy điện do T.T.N (SN 1995, trú tại xóm Thanh Đàn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm khiến xe máy và hai mẹ con chị H ngã ra đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo do V.Đ.H (SN 1990) điều khiển, chạy tới cán qua khiến cả hai tử vong. Công an Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy nã đối với bị can Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội "Mua bán người". Theo cáo trạng, Huyền lừa các nạn nhân đi sang nước ngoài để bán mỹ phẩm với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân bị ép làm cho tổ chức lừa đảo trực tuyến qua mạng, nếu không đáp ứng được thì phải trả tiền chuộc 210 triệu đồng/người hoặc sẽ tiếp tục bị bán sang Thái Lan.

TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả có quy mô lớn. Phiên tòa được mở do bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), có đơn kháng cáo toàn bộ bản án và kêu oan. Tại phiên tòa, Nguyễn Duy Hải, người bị kết án về tội "Môi giới hối lộ" theo bản án sơ thẩm, không có mặt, cũng như hai nhân chứng. Tại toà có duy nhất nhân chứng Kiều Nghiệp.

Liên quan đến việc TAND tỉnh Kiên Giang xét xử 70 bị cáo trong vụ nổ súng tranh chấp đất tại Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương hồi tháng 10/2022, hàng trăm cảnh sát được huy động bảo vệ phiên toà. Theo cơ quan chức năng, đây là phiên toà có số bị cáo nhiều nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Kiên Giang. Nguyên nhân bắt đầu từ việc mua bán đất nhưng thanh toán chưa đủ tiền theo hợp đồng.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Phan Công Đoàn (SN 1982), tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe ô tô lao thẳng vào CSGT để bỏ chạy.

Kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke “Level” (địa chỉ số 36 Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện 33 phòng hát có khách sử dụng dịch vụ, với tổng số 233 người cả khách và nhân viên. Cùng với việc xác minh nhân thân những người có mặt, lực lượng chức năng đã tiến hành thử ma túy đối với toàn bộ 233 người, qua đó xác định 4 đối tượng dương tính với ma túy.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với 9 trong 11 bị cáo liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do Trần Thị Mậu (56 tuổi, trú thị trấn Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng gần một năm, Mậu đã chỉ đạo đàn em thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105kg, trong đó có gần 93kg ma túy đá, 8,3kg heroin và hơn 3,8kg ma túy tổng hợp. Số tiền lãi hàng tỷ đồng, Mậu đều nướng vào trò chơi đỏ đen.

Công an quận 12 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tấn Hòa (35 tuổi), Trần Xuân Giang (31 tuổi, cùng quê Bình Dương), Lê Viết Nhật Minh (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Trần Thái Thanh Phương (35 tuổi, quê Đồng Nai) tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, nhóm của Hòa mua số lượng lớn pháo nổ về bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Lực lượng chức năng thu giữ gần 400kg pháo nổ và 1 khẩu súng.