Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người đàn ông sát hại vợ cũ trong phòng ngủ

TPO - TIN NÓNG ngày 24/1: Một nữ tổng giám đốc bị bắt vì gây thất thoát 317 tỷ đồng; Phá đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng: Bộ Công an gửi thư khen Công an Đà Nẵng; Nguyên nhân người đàn ông sát hại vợ cũ trong phòng ngủ...

Quay về nhà cũ, chị N.V.P bị chồng vừa ly hôn là Nguyễn Minh Phong (SN 1981 sát hại. Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân ban đầu do Phong ghen tuông, đã dùng dao đâm chết vợ cũ và sau đó tự tử. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã cắt cử lực lượng canh giữ Phong tại bệnh viện, và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà để điều tra hành vi liên quan việc gây thất thoát 317 tỷ đồng. Qua điều tra bước đầu, xác định Trần Tuyết Mai có hành vi vi phạm, bao gồm: không nộp tiền vào Quỹ bình ổn giá (BOG) theo quy định, sử dụng tiền BOG trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 317 tỷ đồng. Đồng thời, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường cho lượng xăng A95 bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế Nguyễn Thanh Tuấn, việc công bố số điện thoại cá nhân là để lắng nghe ý kiến góp ý càng nhiều càng tốt từ người dân theo phương châm "trọng dân, gần dân".

Thông qua ứng dụng VNeID cài đặt trên điện thoại thông minh có kết nối mạng, người dân có thể dễ dàng gửi thông tin tố giác tội phạm ở bất cứ nơi đâu. Thông tin tố giác tội phạm gửi về cơ quan công an được đảm bảo an toàn, bí mật, nhanh chóng, góp phần phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, ông Quân chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong để mua kit test khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu, gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng.

TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lưu Minh Hải (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình) về tội “Nhận hối lộ”. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 2020 - 2022, nhóm lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình, bị cáo quan tố tụng cáo buộc nhận hối lộ 344 triệu đồng để bỏ qua trình tự, thủ tục hoặc làm nhanh giấy chứng nhận cải tạo phương tiện theo yêu cầu của chủ phương tiện xe cơ giới.

Công an Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1982, TP Hà Nội), cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long). Cơ quan an ninh điều tra cáo buộc Hùng cùng các nghi can đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỉ đồng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 9.000 tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu, bắt giữ tại chỗ hàng trăm đối tượng trong đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao (1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành. Được biết, đường dây này có quy mô giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1.000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.