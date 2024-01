Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội ‘Nhận hối lộ’

TPO - Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.