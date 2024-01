Bộ Công an nói gì về tính bảo mật, kịp thời trong xử lý tin báo tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID?

TPO - Thông qua ứng dụng VNeID cài đặt trên điện thoại thông minh có kết nối mạng, người dân có thể dễ dàng gửi thông tin tố giác tội phạm ở bất cứ nơi đâu. Thông tin tố giác tội phạm gửi về cơ quan công an được đảm bảo an toàn, bí mật, nhanh chóng, góp phần phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đảm bảo an toàn, bí mật, nhanh chóng

Tính đến tháng 12/2023, Bộ Công an đã cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân, trên 87 triệu thẻ CCCD gắn chip cho công dân có đủ điều kiện (hoàn thành trước ngày 31/7/2023); thu nhận trên 70,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; kích hoạt gần 50 triệu tài khoản VNeID, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 69,25%.

Cùng với đó, theo thống kê, có 42 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản cao nhất cả nước. Hiện có gần 3 triệu chữ ký số thường xuyên được người dân sử dụng. Đáng chú ý, Bộ Công an cũng đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu triển khai 10 tiện ích trên ứng dụng VNeID, trong đó, nổi bật nhất là tiện ích hỗ trợ người dân thông báo, tố giác tin báo tội phạm.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho biết, hiện nay tài khoản định danh điện tử VNeID là ứng dụng hiện đại trong quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với rất nhiều chức năng khác nhau như khai báo y tế, thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, tố giác tội phạm…

Theo đại tá Tấn, trên chiếc máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VNeID, ở bất cứ đâu, người dân hoàn toàn có thể dễ dàng gửi thông tin tố giác tội phạm về cơ quan công an, đảm bảo an toàn, bí mật, nhanh chóng, góp phần phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Việc này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, mà hiệu quả từ việc xử lý những tin báo tố giác tội phạm từ ứng dụng VNeID cũng được nâng cao hơn rất nhiều, góp phần đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm.

Vẫn theo đại tá Vũ Văn Tấn, việc triển khai tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng VNeID nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, các tổ chức đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm, phát huy tối đa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Khi công dân gửi thông tin báo về tội phạm qua VNeID, những thông tin này nhanh chóng được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác tin báo về tội phạm của công an cấp xã, phường. Rất nhiều đơn vị đã triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân qua kênh VNeID" - đại tá Tấn thông tin.

Người dân sẽ không phải đến cơ quan công an?

Theo Cục QLHC về TTXH, người dân phản ánh về tình hình an ninh trật tự thông qua ứng dụng VNeID sẽ không phải trực tiếp đến cơ quan công an, góp phần phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa. Trong trường hợp người dân đã đến cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc cơ quan công an nơi gần nhất trình báo và được tiếp nhận giải quyết, thì vẫn có thể tiếp tục gửi tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID.

"Việc gửi lại thông tin tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID sẽ giúp vụ việc được các cơ quan liên quan biết, cùng phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết. Thông qua sàng lọc, các đơn vị tiếp nhận nhanh chóng giải quyết, chủ động trong phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự" - đại diện Cục QLHC về TTXH thông tin.

Còn theo đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng cũng như tính năng, hiệu quả của mô hình "Tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID" trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Theo đại tá Dũng, đơn vị cũng đã phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nhất là trong thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

Từ tháng 7/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an xây dựng tính năng trên ứng dụng VNeID cho phép công dân có thể gửi tố giác tội phạm trực tiếp từ ứng dụng điện thoại đến Công an cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Từ khi triển khai đến nay đã có 15.949 kiến nghị phản ánh được người dân gửi qua ứng dụng VNeID, trong đó có 11.432 thông tin về ANTT được Công an cấp xã các cấp tiếp nhận, kiểm tra xác minh. Thống kê, những hành vi phổ biến được người dân tố giác qua ứng dụng VNeID như: Trộm cắp tài sản với 1895 tin, cố ý gây thương tích với 1817 tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 766 tin (chủ yếu lừa đảo trên không gian mạng), đánh bạc có 556 tin, liên quan ma túy với 534 tin, cướp giật tài sản là 134 tin, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự 126 tin…