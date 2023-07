Phó Công an xã bị thương nặng trên đường làm nhiệm vụ cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử

TPO - Trên đường đi làm nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip và kích hoạt định danh điện tử, Phó trưởng Công an xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội gặp tai nạn, bị thương nặng.

Chiều 4/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng chỉ huy phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Cửu Lộc - Phó Trưởng Công an xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ bị thương trong khi đi làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đại úy Nguyễn Cửu Lộc trong khi làm nhiệm vụ, thực hiện mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo các phòng chức năng công an thành phố phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng Công an nhân dân đối với đại úy Lộc; tích cực phối hợp với gia đình hỗ trợ chăm sóc đại úy Lộc trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, khoảng 12h ngày 21/6, Ban chỉ huy Công an xã Thụy Hương thống nhất phân công đại úy Nguyễn Cửu Lộc về làm việc với cán bộ cơ sở của thôn Chúc Đồng 1 để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác thu thập dữ liệu cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử.

Trong quá trình di chuyển trên đường, xe máy của đại úy Lộc va chạm với xe máy của P.V.Q (SN 2001, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) đi ngược chiều. Hậu quả, đại úy Lộc bị thương nặng ở vùng đầu, mặt.

Sau khi sơ cứu, đại úy Lộc đã được người dân và đồng đội đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu và điều trị.

Về phần P.V.Q, người này cũng bị chấn thương nặng. Qua xét nghiệm sơ bộ có nồng độ cồn trong máu.

Nguyên nhân ban đầu xác định Q. điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đúng phần đường. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã lập hồ sơ, đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.