Vợ bị chồng vừa ly hôn sát hại trong phòng ngủ khi quay về nhà cũ

TPO - Ngày 24/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án người đàn ông sát hại vợ cũ trong phòng ngủ, xảy ra tại xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/1, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo của người dân tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, xảy ra vụ giết người.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ với nhiều vết thương do dao gây ra.

Thời điểm được người dân phát hiện, nạn nhân nữ đã tử vong, nạn nhân nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh trong tình trạng nguy kịch.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Minh Phong (SN 1981, trú ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) và chị N.V.P (trú cùng địa chỉ) là vợ chồng vừa mới ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị P. thuê phòng trọ gần nhà cũ (thuộc ấp Tân An Chợ, xã Tân An) để ở riêng. Trong quá trình sinh hoạt, chị P quay về nhà cũ thì bị sát hại.

Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân ban đầu do Nguyễn Minh Phong ghen tuông, đã dùng dao đâm chết vợ cũ và sau đó tự tử.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã cắt cử lực lượng canh giữ Nguyễn Minh Phong tại bệnh viện, và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.