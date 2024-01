Bắt 'ông trùm' cho vay lãi nặng núp bóng doanh nhân thích làm từ thiện

TPO - Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố, bắt giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê TP. Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.