Thu giữ hơn 50 ô tô, xe máy các loại tại nhà đối tượng cho vay lãi nặng

TPO - Ngày 10/1, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ khẩn cấp Trần Thế Huân trú ở huyện Yên Thế cho vay lãi nặng từ 108% đến 180%/năm.

Qua công tác công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bằng hình thức nhận cầm cố ô tô, xe máy, tài sản có giá trị khác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp Công an huyện Yên Thế đấu tranh làm rõ, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thế Huân (SN 1974, trú tại xã Đồng Lạc) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Huân thu giữ số tiền gần 40 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 3 xe ô tô; 50 xe mô tô, xe máy các loại và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2023 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn nhận cầm cố tài sản để cho vay tiền với lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/ ngày (tương đương từ 108% đến 180%/năm), Trần Thế Huân đã cho nhiều công dân trên địa bàn huyện Yên Thế vay tổng số tiền gần 900 triệu đồng và thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng Trần Thế Huân và chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, tang vật đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.