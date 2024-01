Bản tin Hình sự: Bé trai 5 tuổi và cha mẹ tử vong trong phòng ngủ

TPO - TIN NÓNG ngày 28/1: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá Quảng Bình trên biển Đà Nẵng; Người đàn ông tử vong bất thường với vết thương trên ngực; Bé trai 5 tuổi và cha mẹ tử vong trong phòng ngủ...

Không thấy gia đình người chủ là anh Đ.V. N ở xã An Hà dậy nên người đàn ông làm thuê gọi cửa rồi gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa nhà, thì phát hiện anh Đ. V. N (SN 1984) và vợ là chị P. T. V (SN 1983) cùng con trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường. Qua sơ bộ khám nghiệm hiện trường trong phòng ngủ nhà anh N (khoảng 20m vuông), cơ quan chức năng phát hiện có 1 thau đang đốt than hoa để sưởi ấm. Nhiều khả năng, anh N cùng vợ và con chết có thể do ngạt khí. Hiện cơ quan chức năng huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Khi đang hoạt động trên biển Đà Nẵng, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình tình cờ phát hiện thi thể ông P.N.L (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) đang trôi dạt trên biển. Được biết, ông P.N.L là thuyền trưởng tàu TH.90208-TS bị sóng đánh chìm trên biển Quảng Trị. Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 tiếp tục tìm kiếm các ngư dân còn lại.

Công an TPHCM vừa bàn giao Trần Quốc Biên (33 tuổi, quê Bạc Liêu) cho Công an phường Long Trường (TP Thủ Đức) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản. Trước đó, khi phát hiện lực lượng CSGT, người đàn ông dùng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai để đánh bắt thủy sản bỏ phương tiện, chạy lên bờ trốn thoát.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng. Theo điều tra, từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra một trường hợp tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Trước đó, khi khám nghiệm thi thể ông T.V.T (42 tuổi), công an phát hiện thi thể nạn nhân có một vết thương ở ngực. Làm việc với cơ quan chức năng, người nhà cho biết ông T tử vong vào ngày 26/1. Tuy nhiên, người nhà không trình báo với cơ quan chức năng mà tổ chức đám tang và dự tính đến sáng 28/1 sẽ đưa thi thể ông T đi hỏa thiêu.

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã khởi tố Trần Anh Tuấn (28 tuổi), Huỳnh Ngọc Ái (24 tuổi, sống như vợ chồng với Tuấn), Cao Văn Thông (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Vy (27 tuổi, sống như vợ chồng với Thông) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Tuấn và Thông rủ nhau rồi cùng với vợ "hờ" đi trộm gương ô tô trên địa bàn quận Bình Tân mang đi bán.

Công an quận 1 (TPHCM) đang điều tra vụ hai nhóm nam, nữ khoảng 20 người ẩu đả trước quán bar Distric K trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, một nhóm người khi ăn uống tại quán bar Distric K thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một nhóm khác. Sau đó, nhân viên bảo vệ quán mời những người này ra ngoài thì xảy ra xô xát, ẩu đả. Theo hình ảnh camera, nhóm khách và nhân viên bảo vệ dùng gậy gộc, tay chân lao vào ẩu đả gây náo loạn đường phố.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng “rác” từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng.

Sau cú va chạm mạnh với xe ba gác trên Quốc lộ 28 (đoạn qua địa bàn xã Đắk Glong, Đắk Nông), hai người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.