Bắt đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm dân chơi ‘bay lắc’ tại quán karaoke

TPO - Công an TX. Kiến Tường, tỉnh Long An kiểm tra đột xuất một quán karaoke đang hoạt động trên địa bàn, phát hiện nhiều nam, nữ đang sử dụng ma túy. Hai đối tượng cung cấp ma tuý đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 1/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Long An chủ trì phối hợp Công an thị xã Kiến Tường xoá điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tuyết Hương thuộc khu phố 3, phường 3 (T.XKiến Tường).

Tại đây, lực lượng Cảnh sát phát hiện tại phòng số 6 có 8 người (7 nam, 1 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Người cung cấp ma túy cho nhóm nam nữ sử dụng là Huỳnh Thanh Cao (22 tuổi,phường 2, TX. Kiến Tường) cũng bị bắt giữ tại hiện trường.

Tiến hành khai thác nhanh Huỳnh Thanh Cao, lực lượng chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Minh Lên (20 tuổi, xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường). Khám xét chỗ ở của Lên, cảnh sát thu giữ 24 gói nylon chứa ma túy và 30 viên thuốc lắc, hình tròn, màu hồng và khoảng 150 triệu đồng.



Cảnh sát tiến hành test nhanh với 20 nam, nữ tại quán phát hiện 9 người dương tính với chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Long An và Công an thị xã Kiến Tường tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo pháp luật.