Bản tin Hình sự: Tú ông thu lợi 15 tỷ đồng từ điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên

TPO - TIN NÓNG ngày 31/1: Tuyên án 70 bị cáo trong vụ nổ súng tranh giành đất ở Phú Quốc; Tuyên án tử hình đối tượng giết bà nội và cô ruột vì không cho bán đất trả nợ cờ bạc; Vừa ly hôn vợ, gã trai 'làm bậy' với bé gái 13 tuổi; Tú ông thu lợi 15 tỷ đồng từ điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên...

Bộ Công an đang tạm giữ Nguyễn Hữu Thái (25 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, sau khi mãn hạn tù về tội Tàng trữ trái phép ma túy, Thái giả danh phụ nữ tham gia 169 nhóm mua bán dâm với mục đích thu thập thông tin các cô gái để tuyển chọn, lôi kéo về làm cho mình. Trong hơn một năm, Thái bị ước tính đã môi giới hàng nghìn lượt mua bán dâm. Cảnh sát xác định, "chân dài" tham gia đường dây đa dạng thành phần, từ gái bán dâm chuyên nghiệp đến sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội... Thái đã thu lợi bất chính từ việc thu phí gia nhập nhóm và môi giới mại dâm khoảng 15 tỷ đồng.

Sau 2 ngày nghị án, sáng 31/1, TAND Kiên Giang đã tuyên án đối với 70 bị cáo trong vụ tranh giành đất dẫn tới nổ súng bắn chết người, xảy ra ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc (Kiên Giang). Theo đó, trong số 70 bị cáo, tòa tuyên 3 án chung thân, các bị cáo còn lại chịu án từ 6 tháng tới 20 năm tù.

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý IV năm 2023, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho hay, dù còn gặp nhiều khó khăn, số việc và số tiền thụ lý thi hành đều tăng, nhưng kết quả thi hành án năm 2023 đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng, trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế - tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã thu giữ hơn 5.000 sản phẩm thuốc tân dược giả nhãn hiệu các loại như kem Cortibion Dexamethasone Acetate, kem bôi Thanh Thảo... và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.

Liên quan vụ bất thường tại các gói thầu mua lúa giống, phân bón hữu cơ trên địa bàn huyện Thới Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ giải quyết do chưa có kết quả giám định và định giá tài sản.

TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Phạm Văn Đức (39 tuổi, trú huyện Phú Xuyên) án tử hình về tội "Giết người". Theo cáo trạng, Đức sống với bà nội và cô ruột nhưng do cờ bạc, nợ nần nên sang gian bà nội đang ngủ, xin bán một suất đất song bị cô ruột đang đứng gần đó nói trách móc "suốt ngày cờ bạc khi hết tiền về đòi bán đất". Do không thuyết phục được người thân, Đức lấy tuýp sắt dài 40 cm sát hại bà nội và cô. Sau khi gây án, Đức lấy chăn phủ lên hai thi thể, lái xe máy trốn khỏi nhà.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phan Huy Mạnh (SN 1997) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo cáo buộc, Mạnh đã có vợ con, sau khi li hôn, Mạnh quen cháu N (SN 2010) qua dịp hội làng rồi thường xuyên nhắn tin tán tỉnh và có 3 lần quan hệ với bé gái.

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bắt nhóm 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản xảy ra tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Theo điều tra, nhóm cướp gồm 8 đối tượng đều trong độ "tuổi teen" đã gây ra 9 vụ cướp trên địa bàn các huyện ở Nghệ An với tổng giá trị tài sản cướp, trộm được khoảng 70 triệu đồng.