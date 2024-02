Bản tin Hình sự: Cho gã trai đi nhờ xe lúc đêm khuya, nữ MC bị hiếp dâm và cướp xe

TPO - TIN NÓNG ngày 3/2: Khởi tố tài xế ô tô khách gây tai nạn khiến 2 người tử vong; Cựu nhân viên ngân hàng ôm hàng trăm tỉ bỏ trốn, nhiều 'đại gia' Quảng Bình không có Tết; Cho gã trai đi nhờ xe lúc đêm khuya, nữ MC bị hiếp dâm và cướp xe...

Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa truy bắt thành công Dương Văn Thái (SN 2004) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Theo điều tra, đêm 30/1, Thái xin đi nhờ xe của chị T (SN 1991) khi chị này đi dẫn chương trình đám cưới tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang về. Đến khu vực thôn Thác, xã Bằng Hành, Thái dừng xe đòi quan hệ tình dục với chị T. Chị T không đồng ý, Thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp đó, Thái chiếm đoạt xe máy nhãn hiệu Vision, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Tự Quý (SN 1984, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Quý điều khiển ô tô chở khách khi đến đoạn qua xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên), đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 38H do ông Nguyễn Minh Th (SN1945) chở theo vợ chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã văng xuống đường, tử vong sau đó. Công an xác định, nguyên nhân trực tiếp do lỗi tài xế Quý điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án ông Bùi Đình Hiển (SN 1969, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng và nông nghiệp Việt Nam) và Trần Hoàng Hanh (SN 1952, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Trung), bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam Đặng Mạnh Thắng (SN 1985) là Giám đốc Công ty TNHH Đức Thắng (thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) về tội “Vi phạm quy định khai thác tài nguyên”. Theo điều tra, Công ty TNHH Đức Thắng được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản (đá) làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Làng Rõng, xã An Lạc, huyện Sơn Động. Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2023, Thắng đã tổ chức, chỉ đạo khai thác khoáng sản (đá) ngoài phạm vi được cấp phép tổng số hơn 95.000 m3, trị giá trên 5 tỷ đồng.

Sáng 3/2, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phòng PC03 Công an tỉnh An Giang, với các bị cáo gồm: Hồ Văn Tấn (cựu Trưởng phòng PC03), Lê Tấn Tài (cựu Phó trưởng phòng PC03) và Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên), liên quan tới vụ án buôn lậu của Mười Tường.

Gần đây, Quảng Bình rộ tin đồn, nữ nhân viên một ngân hàng là Lê Thị Thanh Th (SN 1987) đã huy động hàng trăm tỉ đồng của nhiều “đại gia” với lãi suất cao, nói là để đảo nợ cho khách hàng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Một nạn nhân ở xã Bảo Ninh cho biết, việc huy động vốn để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng được bà Th làm nhiều năm nay và không có xảy ra điều tiếng gì. Lãi suất huy động bà Th vẫn thanh toán đúng như cam kết. Một cán bộ công an cho biết, đến nay vẫn chưa thấy ai báo án, nhưng tin đồn thì đã nghe và đang cho các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình.

Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với tài xế Phùng Đăng Phi (31 tuổi, Quảng Ngãi) để điều tra về vi phạm an toàn giao thông. Ông Phi là người lái xe tải có tải trọng 31 tấn, đi qua cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc (thuộc huyện Trần Văn Thời) chỉ có tải trọng 3,5 tấn (có biển báo), làm hư hỏng, biến dạng lan can cầu.

Công an TP Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính tiệm cầm đồ do H.A do bà V.T.T.T (SN 1981, Phường 9, TP) làm chủ vì nhận cầm cố Căn cước công dân.