Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm tử vong vì thay bạn gái giải quyết mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 5/2: Bắt một cán bộ thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại TPHCM; Công an xác minh người cầm vật giống khẩu súng bắn chỉ thiên để 'giải tán đám đông'; Người đàn ông bị đâm tử vong vì thay bạn gái giải quyết mâu thuẫn...

Nguyễn Công Cường (30 tuổi) cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi) và một số người khác ngồi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai tiếp tục ngồi chơi. Sau đó, người yêu của Tuyền là Nguyễn Hoàng Công Phú (36 tuổi) cũng đến chỗ nhậu. Khi nghe kể chuyện giữa Cường và Tuyền, Phú liền gây sự, đánh nhau với Cường. Trong lúc đánh nhau, Cường lấy dao đâm vào người Phú khiến anh này loạng choạng, ngã gục rồi tử vong sau đó. Gây án xong, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Trọng Cường (34 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng. Do đó, Cường làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung là ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Vì vậy, ông V.Q.M (đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) tin tưởng, báo cáo về công ty rồi chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường và bị chiếm đoạt.

Công an Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh (SN 1977) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Quang Anh thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhân lực quốc tế A&H để tư vấn, giới thiệu người đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trên thế giới. Để khách hàng tin tưởng, Quang Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như đơn vị của mình liên kết với các công ty tại Hà Nội nên thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí thấp. Do đó, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trần Quang Anh chiếm đoạt của 14 lao động với tổng số tiền 820 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét 3 ô tô tải đang dừng đỗ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa (phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An). Qua khám xét, các lực lượng chức năng phát hiện 15.818 chai rượu ngoại nhập các loại không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số lượng hàng hóa nói trên.

Thanh niên tên Trọng (30 tuổi) điều khiển ô tô du lịch 4 chỗ chở một phụ nữ lưu thông đến ngã ba thì rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào nhà. Lúc này, hai thanh niên đi xe máy va chạm vào phần sau ô tô. Hai bên cự cãi gần 10 phút thì xuất hiện một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy lớn tiếng đe dọa không giải tán sẽ nổ súng. Nói xong ông này kéo áo lên móc vật giống khẩu súng màu đen đang dắt trong thắt lưng, lên đạn và nổ liền một phát. Do hai bên vẫn còn cự cãi, ông này tiếp tục nổ thêm một phát rồi bỏ đi. Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) đang điều tra, xác minh vụ việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tư Sơn (SN 1961, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai). Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ông Sơn bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do dính hàng loạt sai phạm khi còn đương chức.

Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Trường (27 tuổi) về hành vi "cố ý gây thương tích". Theo điều tra, do nghi ngờ anh Đinh Vĩnh T (26 tuổi) làm chung công ty có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình nên ghen tuông. Trường thủ sẵn dao trong người, khi gặp anh T tại công ty đã dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Hậu quả, anh T bị thương tích 35%.