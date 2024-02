Bản tin Hình sự: Chân dung kẻ phân xác vợ rồi phi tang xuống kênh

TPO - TIN NÓNG ngày 9/2: Bắt băng nhóm người Việt tại nước ngoài lừa đảo hơn 200 tỷ đồng; Cầm dao sang nhà con trai đòi nợ, người cha bị đâm tử vong; Phát hiện ô tô 7 chỗ cháy trụi ở bãi đất trống, bên trong có người tử vong; Chân dung gã chồng phân xác vợ rồi phi tang xuống kênh...

Liên quan đến vụ phát hiện nhiều phần thi thể nữ giới dưới kênh, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình đã bắt giữ Trương Văn Út (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), khi đối tượng đang trốn tại Bến Tre. Qua xác minh, nạn nhân là T.T.D. (62 tuổi, ngụ Quận 1, TPHCM). Út và nạn nhân có quan hệ vợ chồng và đã đăng kí kết hôn vào năm 2023, hai người mới từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống.

Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt xóa đường dây tội phạm làm việc cho các công ty tại nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân ở trong nước với số tiền hơn 200 tỷ đồng, bước đầu bắt giữ 32 đối tượng. Theo điều tra, một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành đường dây này là Tăng Quảng Vinh (SN 1989, TP HCM). Theo đó, Vinh cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang tạm giữ N.V.C (39 tuổi, huyện Đạ Tẻh) để điều tra về hành vi “Giết người”.Trước đó, sau khi uống rượu, ông Nông Văn Hiến (64 tuổi) cầm theo con dao sang nhà vợ chồng con trai là C để đòi nợ. Cuộc nói chuyện giữa ông Hiến và con dâu là N.T.M.H (49 tuổi) biến thành cuộc cãi vã, dẫn đến xô xát. Chứng kiến cảnh vợ bị cha tát vào mặt, C tức tối vơ lấy con dao đâm nhiều nhát khiến cha bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Người dân vừa phát hiện tại bãi đất trống bên đường ĐT 615 giao với đường Võ Chí Công (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có một chiếc xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số xe, danh tính tài xế) bốc cháy lớn nên gọi báo cho công an. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa và điều tra nguyên nhân. Qua xác định ban đầu có một người tử vong bên trong xe (chưa rõ nam hay nữ). Toàn bộ chiếc xe ô tô bị cháy trụi hoàn toàn. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính tài xế và điều tra làm rõ vụ việc.

Xảy ra mâu thuẫn với Phạm Song P (32 tuổi) trong tiệc tất niên tại nhà một người bạn, anh Nguyễn Văn N (36 tuổi) bất ngờ bị đối phương dùng vật sắc nhọn đâm trọng thương. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu song không qua khỏi. Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạm giữ P để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, khi mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được phát hiện năm 2023 do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện, PC02 xác định, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%. Trong đó, Khanh làm giám đốc, là người đại diện pháp luật; còn Vấn là phó giám đốc, cổ đông.

Tự chế pháo nổ tại nhà ông T.H.D. (khối Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), em T.H.T. (16 tuổi) và V.V.H. (15 tuổi) bị thương nặng do pháo bất ngờ phát nổ . Phát hiện sự việc, gia đình đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, em H không qua khỏi, còn em T vẫn tiếp tục được cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Ngôi nhà ông D bị bay mái tôn trước và một số vật dụng trong nhà bị đổ vỡ.