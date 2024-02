Bản tin Hình sự: Phát hiện nhiều bộ phận cơ thể phụ nữ dưới kênh

TPO - TIN NÓNG ngày 8/2: Đối tượng giết người sa lưới sau 27 năm lẩn trốn; Tạm giữ tài xế gây tai nạn thương tâm cho một gia đình đang về quê ăn Tết; 10 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng vào chiều 28 Tết; Phát hiện nhiều bộ phận cơ thể phụ nữ dưới kênh ...

Người dân vừa phát hiện 2 chân cùng một số bộ phận cơ thể dưới kênh ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) nên báo công an. Sau đó, lượng chức năng phát hiện thêm phần đầu, xác định là nữ giới, cách vị trí tìm thấy trước đó vài trăm mét, bước đầu nghi vấn người này khoảng 40 tuổi, bị sát hại, phi tang xác. Công an huyện Tam Bình đang điều tra vụ việc.

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bắt giữ Lưu Minh Khuê (SN 1972, Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”, sau 27 năm lẩn trốn. Trong quá khứ, xảy ra mâu thuẫn khi nhậu với anh N.N.V. và một số người khác tại chòi bảo vệ của đập tràn Hồ Đá Bàn (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) nên Khuê dùng dao thái lan đâm anh V tử vong. Sau khi gây án, Khuê bỏ trốn đi nhiều tỉnh, thành và thay tên đổi họ thành Lương Minh Sơn.

UBND TP Hà Nội mới ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Theo đó, Hà Nội yêu cầu triệt xóa 3 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm ở ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh, tuyến Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ và đường Giải Phóng (ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ).

Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã chuyển giao Bùi Quốc Hội (SN 1998) cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, sau khi thua tiền ở sòng bầu cua, nam thanh niên nhờ người thân quen điều khiển xe máy về nhà lấy khẩu súng quân dụng cất giấu trước đó đi lùng tìm sòng bầu cua khác để đe dọa kiếm tiền, nhưng đã bị người dân dũng cảm vây bắt cùng tang vật.

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã tạm giữ tài xế xe khách Bùi Văn Giàu (34 tuổi, Bình Định) do điều khiển phương tiện lấn tuyến, gây ra vụ tai nạn thương tâm. Trước đó, Giàu đã lấn tuyến (đi sai phần đường -PV), đâm vào xe máy do anh N.T.N. (34 tuổi, Gia Lai) điều khiển chở theo vợ và con gái. Hậu quả, bé gái 3 tuổi tử vong tại chỗ, người vợ bị chấn thương bất tỉnh và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, Hà Tĩnh) - nghi phạm dùng súng uy hiếp, cướp hàng tỷ đồng tại một chi nhánh của ngân hàng V tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) rồi tẩu thoát vào chiều 28 Tết. Được biết, đối tượng bị bắt khi đang chạy xe máy lẩn trốn tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Cùng với việc bắt nghi phạm, công an đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã bắt khẩn cấp Thạch Thị Ngọc Tiên (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần và vì không đòi được nợ từ người tình là anh Đ.T.C (26 tuổi) nên Tiên cầm dao đâm C tử vong rồi bỏ trốn về quê tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).