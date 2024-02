Bản tin Hình sự: Danh tính kẻ sát hại bé trai 3 tuổi ở Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 15/2: Công an Quảng Ngãi giúp cụ bà 92 tuổi đoàn tụ với gia đình sau 15 năm thất lạc; Chèo thuyền ra sông chụp ảnh, hai vợ chồng chết đuối; Danh tính kẻ sát hại bé trai 3 tuổi ở Hà Nội...

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Đối tượng này bị khởi tố về tội Giết người. Danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được thông tin. Theo điều tra, ngày 11/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, một bé trai 3 tuổi (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang) bị sát hại. Bước đầu, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân.

Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đón xe khách đưa cụ Hỏa Thị Kiên (92 tuổi, quê xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) đoàn tụ với gia đình. Được biết, cụ Kiên bị lãng trí, bỏ nhà đi đã gần 15 năm, người thân tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Ngay khi xác định được nhân thân cụ bà, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tổ tuần tra giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A ở xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) đón xe khách để đưa bà cụ về đoàn tụ với gia đình.

Khoảng 13h ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết) vợ chồng anh N.V.C (SN 1987; trú xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) lên nhà người thân ở thôn Sông Mã (xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hoá) để chơi Tết. Sau đó, gia đình anh N.V.C cùng 8 người quen ra sông Mã - đoạn lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 để chơi, chụp ảnh. Trong lúc chèo thuyền, bất ngờ thuyền lật khiến cả 8 người bị ngã xuống sông. 4 người sau đó bơi được vào bờ, 2 cháu nhỏ được cứu sống. Tuy nhiên, anh N.V.C cùng vợ là T.T.K.N (SN 1989) mất tích.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Huỳnh Văn Quyết nguyên là Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) từ TP HCM về đến Quảng Ngãi. Theo điều tra, năm 2023, lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ, công chức, Quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngoài ra, Quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền. Với thủ đoạn này, Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương.

Công an TP Hà Nội thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 7/2 đến hết 13/2), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, CSGT-TT của 30 quận, huyện, thị xã đã phát hiện và xử lý 2.096 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.387 phương tiện và tước 568 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, phát hiện xử lý 1.262 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thanh Long (22 tuổi, quê Đắk Nông), Trần Ngọc Lưu (38 tuổi, quê TP Hải Phòng) và 3 người khác về tội “Chống người thi hành công vụ”. Theo điều tra, khi thấy bạn bị tổ công tác 363 yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Lưu cùng nhóm bạn chửi bới, lăng mạ, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân 6 con bò của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) chết bất thường. Được biết, ngày 9/2 (30 Tết), anh Hùng về nhà đón Tết cùng gia đình. Đến ngày 11/2 (mùng 2 Tết), anh Hùng đến thăm đàn bò, không thấy dấu hiệu bất thường. Đến sáng 14/2, anh Hùng phát hiện 6 con bò trong đàn chết bất thường, bụng trương phình, ruồi nhặng bu, bốc mùi hôi thối.