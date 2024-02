Bản tin Hình sự: Thuê căn hộ rồi dụ người của tiệm vàng đến để cướp hơn 11.000 USD

TPO - TIN NÓNG ngày 18/2: Nam bảo vệ tử vong sau khi bị đồng nghiệp tấn công bất ngờ trên giao lộ ở TPHCM; Đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ truy sát 2 anh em ruột tử vong; Thuê căn hộ rồi dụ người của tiệm vàng đến để cướp hơn 11.000 USD...

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt tạm giam Lê Đắc Miền, Đỗ Đức Anh Hiệp (cùng 24 tuổi), Trần Đình Thuận (30 tuổi) và Vũ Văn Long (29 tuổi) để điều tra tội Cướp tài sản. Nhóm này khai, do thiếu tiền tiêu thuê một căn hộ chung cư theo giờ, chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay, thuốc mê. Sau đó, nhóm này gọi điện cho một tiệm vàng đề nghị ship USD đến căn hộ chung cư để giao dịch. Khi nhân viên đến nơi, chúng xịt hơi cay vào mặt để khống chế, cướp 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng và điện thoại iPhone 12 Promax.

Người dân sinh sống ở khu vực giao lộ Einstein - Bác Ái (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM) nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra và phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi nằm gục trên đường. Nạn nhân (quê ở Bình Thuận) có một vết thương ở ngực. Đứng gần đó là một người đàn ông đang cầm hung khí trên tay. Một số người dân cho biết, hai người đàn ông trên là đồng nghiệp, cùng làm chung công ty bảo vệ và giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra rạng sáng 19/6/2023 tại đường mới xóm 2, xã Quảng Thanh (Thủy Nguyên, Hải Phòng), khiến hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008) tử vong. Công an TP Hải Phòng đề nghị VKS đồng cấp truy tố 22 bị can bị từ 16-22 tuổi.

Liên quan đến vụ ô tô con vượt phía bên phải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và va vào phần đầu xe container cùng chiều, làm 3 người thương vong, phương tiện bị biến dạng. Tại hiện trường, ô tô con bị hư hỏng, biến dạng và lao ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh trên taluy dương. Chiếc ô tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị kẹp giữa xe đầu kéo. Theo Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu xác định do xe con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái va vào đầu xe container gây ra tai nạn.

Chiều 14/2, người dân phát hiện anh L.V.Q (22 tuổi) bỏ lại xe máy trên cầu Hàm Rồng rồi nhảy xuống sông Mã. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã điều động người, phương tiện đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, lòng sông rộng, nước chảy mạnh đã khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 18/2, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông Mã, ở vị trí cách chân cầu Hàm Rồng.

Liên quan đến vụ cháy tại căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân. Quá trình điều tra, công an xác định khi đám cháy bùng lên tại căn nhà ở quận 10 (TPHCM), 3 người sinh sống ở tầng trệt đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 4 người ở tầng trên không qua khỏi.

Chị L (SN 1981, Hà Nội) trình báo tới Công an TP Hà Nội rằng bị lừa đảo số tiền 200 triệu đồng sau đó lên mạng xã hội tìm hiểu thấy có trang Facebook quảng cáo Công ty Luật giúp thu hồi tiền lừa đảo. Khi chị L. hỏi “luật sư giả” cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo phải đóng phí. Do nóng lòng muốn lấy lại tiền, chị L đã nhờ các “luật sư giả” hỗ trợ nên tiếp tục bị lừa thêm 125 triệu đồng. Được biết, đây không phải lần đầu tiên có nạn nhân sập bẫy chiêu trò này của các đối tượng giả danh luật sư mà nhiều nạn nhân khác đã mất số tiền lớn.

Nguyễn Văn Trung (SN 2003, TP Quảng Ngãi) – đối tượng bị truy nã vì hành vi giết người đã đến Công an Quảng Ngãi đầu thú sau một thời gian lẩn trốn. Được biết, năm 2021, Trung làm nghề cắt tóc và do có mâu thuẫn nên cùng đồng bọn dùng hung khí sát hại anh Đinh Văn Huy. Ngoài ra, một số đồng bọn của Trung còn có hành vi cướp giật tài sản đối với nạn nhân. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc.