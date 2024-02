Tài xế ô tô 'tung cước' đạp ngã người đi xe máy trên phố khai gì?

TPO - Làm việc với cơ quan công an, tài xế ô tô Lê Văn Q. cho biết, do nghĩ người đi xe máy va chạm với xe của mình trên đường nên xảy ra to tiếng cãi nhau. Sau đó, tài xế Q. xuống xe lao vào đấm đá nạn nhân rồi bỏ đi.

Chiều 19/2, liên quan đến vụ việc nam tài xế ô tô "tung cước" đạp ngã người đi xe máy trên phố Phúc La (Hà Đông, Hà Nội), Công an quận Hà Đông cho biết, đã làm việc với tài xế ô tô. Quá trình xác minh làm rõ, khoảng 12h ngày 17/2, anh Lê Văn Q. (SN 1992, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô màu đen BKS 30G-470.XX chở vợ từ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về nhà tại huyện Thanh Trì. Khi lái xe Q. điều khiển ô tô đến gần cây xăng Xa La (phường Phúc La) và bật tín hiệu xin đường, đánh lái để rẽ vào cây xăng thì gặp xe máy BKS 30Z5-90XX do anh Đặng Vũ H. điều khiển đi phía sau. Do đường đông, lái xe Q. không rẽ vào cây xăng mà tiếp tục đi thẳng. Nghĩ là anh H. đã va vào xe mình nên tài xế này hạ kính lái chửi tài xế xe máy. Sau đó hai bên xảy ra to tiếng. Lái xe Q. xuống ô tô lao vào đấm đá anh H. khiến xe của anh H. đổ ra đường. Khi được vợ can ngăn, lái xe Q. lên xe rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an quận Hà Đông nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và triệu tập lái xe ô tô đến làm việc. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ, để có hình thức xử lý đối với lái xe Lê Văn Q. theo quy định của pháp luật. Theo Công an quận Hà Đông, vụ việc chưa có hậu quả nghiêm trọng, nhưng tính chất, hành vi của tài xế ô tô gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng an ninh trật tự. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển ô tô con dừng xe giữa đường, người này xuống xe và lao vào đạp ngã tài xế xe máy đang chở hàng ở phía sau. Một số người dân chứng kiến đã vào can ngăn. Tài xế ô tô cũng rời khỏi hiện trường bỏ mặc người đàn ông cùng xe máy đổ giữa đường. Sự việc nhận được sự quan tâm, gây bức xúc dư luận và lên án hành vi của nam tài xế ô tô. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phúc La đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, tài xế ô tô đã rời khỏi đó. Qua làm việc với tài xế xe máy, người này cho biết bản thân không có thương tích và không ảnh hưởng đến hàng hóa trên xe, do đó đề nghị được tiếp tục di chuyển. Thanh Hà