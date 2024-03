Bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc

TPO - Sáng 23/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 trong 8 đối tượng nam nữ thanh niên bị bắt quả tang tổ chức sử dụng ma tuý tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương.

Trước đó, ngày 13/3, Công an huyện Tam Dương phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) đang sử dụng trái phép ma túy tại nhà của Đào Văn Tá (sinh năm 1989) tại thôn Đồng Lực, xã Hoàng Lâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có chất bột màu trắng và 1 thẻ căn cước công dân, 1 bình khò gas mini.

Ngày 22/3, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tam Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đào Văn Tá cùng Vương Văn Nam (sinh năm 1991, xã An Hòa, huyện Tam Dương) và Lê Văn Thắng (sinh năm 06/12, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương). Các đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.