Bản tin Hình sự: Chân dung 'hot boy' dụ người yêu sang nước ngoài để bán

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố Cụt Khăm Hương (SN 1995) về tội “Mua bán người”. Theo điều tra, Hương đang làm việc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) thì liên lạc với người yêu là Chích Thị Th (SN 1999) đang ở nhà tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn). Hương rủ người yêu sang Trung Quốc đi làm việc công ty. Khi được đồng ý, Hương bắt xe khách về đón người yêu ra cửa khẩu Móng Cái rồi vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, thay vì tìm việc làm công ty, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ đang ở Trung Quốc rồi bán người yêu của mình với giá 90 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của công dân, về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” của bà Đào Thị Bích Thuỷ (SN 1958), Phó hiệu trưởng kiêm Chánh Văn phòng Đại học Kinh Bắc, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Sau đó, công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự với đơn tố giác của công dân. Tuy nhiên, công an đã xử phạt bà Bích Thuỷ về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”.

UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện đã có quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ ở tiểu khu 169, thuộc xã Vĩnh Hảo. Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra tại lô 12 và 14 khoảnh 4 (tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo) phát hiện một diện tích rừng trồng thuộc lâm phận của đơn vị quản lý bị chặt phá trái pháp luật. Qua xác minh, một đối tượng ở làng 6 (xã Vĩnh Thuận) đã thực hiện hành vi phá rừng kể trên với mục đích lấy đất trồng rừng.

Công an quận 3 (TPHCM) đã bắt tạm giam Châu Tiến Dũng (45 tuổi), Nguyễn Tuấn Tài (33 tuổi) và Nguyễn Năng Tiến (31 tuổi), cùng ngụ quận Tân Bình để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, hai đối tượng trên mua căn cước công dân trên mạng xã hội rồi cạo xóa, chỉnh sửa, làm giả thông tin rồi mang ra ngân hàng vay tiền.

Liên quan vụ bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành, tối 21/3, ông Lê Minh Dùm (anh ruột của Lê Minh Lỉnh) cho biết, Lỉnh đã tử vong lúc 21h cùng ngày. Lỉnh ra đi để lại 3 con nhỏ (nhỏ 6 tuổi, lớn 15 tuổi). Trước đó, sau khi bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, khi được người thân đưa về nhà chờ chấp hành án tù, Lê Minh Lỉnh quay clip vĩnh biệt người thân, xin lỗi mẹ, căn dặn mọi người cố lo cho 3 đứa con thơ của mình rồi gửi cho một luật sư ở TP HCM, sau đó uống thuốc trừ cỏ tự tử, người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 21/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ “Tranh chấp hợp đồng quản lý tòa nhà” tại Victory Tower (phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) giữa nguyên đơn là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim (đơn vị quản lý tòa nhà) và bị đơn là Công ty CP Victory Capital (VCG - chủ đầu tư).

Công an huyện Chư Pưh đã bàn giao hồ sơ, vật chứng và đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1980) cho Công an Gia Lai để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc nhậu với anh Lê Thanh Tài (SN 1985) và bị anh này đánh vào mặt. Phúc lấy 2 con dao thủ sẵn trong cốp xe, tới đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe mô tô bỏ trốn. Được biết, Phúc là đối tượng từng có tiền án về tội giết người, ra tù vào năm 2022.

Ngay sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn gửi HĐXX đề nghị dùng toàn bộ số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí (1000 tỷ đồng) và số tiền mà ông Tạ Hùng Quốc Việt tự nguyện nộp lại (300 tỷ đồng), để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) thì luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân trình bày bổ sung, đề nghị HĐXX xem xét đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, vì theo đó bị cáo Trương Huệ Vân xem như đã khắc phục được 100% hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra.

TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty CP Truyền thông VietArt trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa doanh nghiệp này với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Trước đó, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, đưa ra phán quyết buộc VietArt bồi thường cho VCPMC hơn 210 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cho rằng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tính toán ra con số bồi thường chưa có thỏa thuận với đơn vị khai thác, tòa phúc thẩm chấp nhận ý kiến tự nguyện của Vietart, giảm mức bồi thường vi phạm bản quyền từ hơn 200 triệu đồng xuống còn 60 triệu đồng.