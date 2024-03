Bán người yêu ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng

TPO - Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) rủ người yêu sang Trung Quốc làm công ty lương cao nhưng sau khi vượt biên ra nước ngoài, Hương đã bán người yêu của mình với giá 90 triệu đồng.

Ngày 22/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

Trước đó vào khoảng tháng 4/2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thì liên lạc với người yêu là Chích Thị Th. (SN 1999) đang ở nhà tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn). Hương rủ người yêu sang Trung Quốc đi làm việc công ty. Khi được đồng ý, Hương bắt xe khách về đón người yêu ra cửa khẩu Móng Cái rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Sau khi sang Trung Quốc, thay vì tìm việc làm công ty, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ đang ở Trung Quốc rồi bán người yêu của mình với giá 90 triệu đồng.

Sau một thời gian bị bán, Th. tìm cách trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Hương lên cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.