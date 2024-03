Kẻ mang tiền án giết người, lại tiếp tục gây án mạng

TPO - Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn, anh Tài đánh vào mặt Phúc một cái. Bực tức, Phúc ra xe máy của mình lấy 2 con dao thủ sẵn trong cốp, tới đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 22/3, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã bàn giao hồ sơ, vật chứng và đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, tạm trú tại thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, 19h30 ngày 20/3, Phúc cùng một số người đến nhà anh V.T.T. ở thôn Lũh Yố (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) nhậu. Trong lúc nhậu, anh Lê Thanh Tài (SN 1985, trú thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú) xảy ra xích mích, mâu thuẫn với Phúc.

Bị anh Tài đánh vào mặt một cái, bực tức, Phúc ra xe máy của mình lấy 2 con dao thủ sẵn trong cốp, tới đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe mô tô bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Ia Hrú điều tra vụ việc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, cơ quan công an khẩn trương rà soát các mối quan hệ, liên hệ với thân nhân của hung thủ Phúc để vận động đối tượng ra đầu thú.

Được biết, Phúc là đối tượng từng có tiền án về tội giết người, ra tù vào năm 2022.