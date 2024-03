Điều tra hai vụ ô tô cán học sinh tử vong ở Lạng Sơn

TPO - Trong vòng một tuần (từ 18/3 đến 24/3) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến hai nam sinh Tiểu học trên địa bàn thiệt mạng.

Chiều 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Thuật (sinh năm 1986), trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 24/3, tài xế Thuật điều khiển xe taxi con biển số 12H-019.49 đi từ dưới đường Trần Quang Khải vào ngõ 97, khi tới đoạn cua rẽ trái trong ngõ thì va chạm với cháu Nguyễn Gia Kh (SN 2016, trú tại số 72/ngõ 97, đường Trần Quang Khải) đang chơi cùng các bạn trong ngõ. Hậu quả, cháu Nguyễn Gia K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã đến Công an thành phố Lạng Sơn trình diện.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 18/3, tại Quốc lộ 1A đoạn qua phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, ông Nông Thanh Sơn (sinh năm 1985), trú tại số 734 đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-85233 chuyển hướng xe thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông với xe đạp do cháu Trịnh D.H (sinh năm 2012), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn điều khiển. Hậu quả, cháu H tử vong.

Hành vi của đối tượng Nông Thanh Sơn là nghiêm trọng, xảy ra ở khu vực giao lộ đông dân cư, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Công an thành phố Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nông Thanh Sơn về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.