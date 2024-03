Bản tin Hình sự: Con gây tai nạn làm 4 người chết, mẹ lĩnh án

TPO - TIN NÓNG ngày 27/3: Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm nhận hối lộ hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn USD; Tuyên án tử hình tài xế ô tô chở ma túy tông thiếu tá CSGT và hai người dân tử vong; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù; Con gây tai nạn làm 4 người chết, mẹ lĩnh án...

TAND huyện Chư Prông (Gia Lai) đã tuyên phạt Rơ Mah Pil (38 tuổi) 2 năm tù treo về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, trên đường về nhà Pil thấy Rơ Mah Tinh (17 tuổi, con trai đầu) ngồi trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm và đang nói chuyện với nhóm bạn. Pil đến gần ngửi thấy mùi rượu trên người con, hỏi "định đi đâu?". Nghe Tinh trả lời "mới chở bạn đi chơi về", người mẹ không nói gì và đi về nhà. Tinh sau đó chạy xe máy chở hai người bạn 13 và 18 tuổi rồi tông trúng thanh niên 22 tuổi chạy hướng ngược lại. Tai nạn khiến cả 4 người tử vong. Cơ quan điều tra sau đó khởi tố Pil, vì đã giao xe máy cho Tinh dù biết con trai chưa có giấy phép lái xe, đang trong tình trạng có sử dụng rượu bia... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại tòa, đại diện các bị hại nói không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho Pil.

Liên quan “đại án đăng kiểm”, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh. Trong đó, ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn USD.

TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) về tội giết người. Theo cáo trạng, sau khi sử dụng ma túy cùng cháu ruột thì Thanh bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe bán tải, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào tổ công tác cùng các phương tiện, khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an huyện Đức Hòa và hai người đi đường tử vong. Chạy được hơn 10m, xe do Thanh điều khiển tông vào trụ đèn, bị lật ngang. Cảnh sát sau đó phá cửa khống chế Thanh và Nghĩa. Kiểm tra ôtô sau vụ tai nạn, cảnh sát thu giữ 4 bánh heroin cùng 5 kg ma túy đá.

Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, đến nay Công an TPHCM đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can; thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.

Sáng 27/3, phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, trình bày trước tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước) cho biết, dằn vặt, xấu hổ cho bản thân và gia đình. Bị cáo mong HĐXX xem xét để bản thân được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đánh giá ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là chủ mưu cầm đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư nên tuyên mức án 8 năm tù; con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt bị tuyên phạt 36 tháng tù.

Một người phụ nữ tên L.T.K.E (Hóc Môn, TP HCM) nhận được điện thoại của người tự xưng là "thiếu úy Lê Văn Tám, công tác tại Công an TP Đà Nẵng", thông báo bà liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu làm theo hướng dẫn của đối tượng. Qua trao đổi, bà E đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào số tài khoản 0359545300 mang tên TRUONG HONG LINH do đối tượng nêu trên cung cấp. Sau khi chuyển tiền xong, bà E biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Long Thành từ ngày 24/3 để xem xét xử lý theo quy định. Lý do đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương chưa được công bố.