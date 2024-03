'Thiếu gia' điện gió ở miền Tây bị đề nghị 12-13 năm tù

TPO - Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý từ 12 - 13 năm tù; bị cáo Tô Hoài Dân từ 7 - 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, Tô Công Lý được mệnh danh là "thiếu gia" điện gió miền Tây.

Con trình, cha phê duyệt hạng mục khống

Sáng 29/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm cha con “thiếu gia” điện gió ở miền Tây bước sang ngày thứ 2. Vụ án xảy ra tại Dự án Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.

Các bị cáo gồm: Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng Giám đốc), Tô Công Lý (40 tuổi, Phó Tổng giám đốc, con trai bị cáo Dân), và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên công ty), bị VKSND Tối cao truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, theo ủy quyền của VKSND Tối cao, đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án với từng bị cáo. Bản luận tội nêu rõ, lợi dụng chính sách nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, quá trình đầu tư Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau, từ năm 2009 – 2012, bị cáo Lý đã trực tiếp và chỉ đạo bị cáo Đam lập hồ sơ khống xây dựng 2 hạng mục công trình, gồm: Hệ thống xử lý nước thải và Khu tiếp nhận và phân tách rác, tổng vốn đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, Lý trình cho ông Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán và trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Tờ trình được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho 2 hạng mục công trình khống trên, với số tiền ngân sách hơn 7,3 tỷ đồng.

Đại diện VKSND cho rằng, hành vi này của Tô Công Lý đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu. Bị cáo Tô Hoài Dân và nhân viên Nguyễn Bá Đam bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Bác bỏ lời 'phản cung'

Theo vị đại diện VKSND, trong quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi trên để nhận hơn 7,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ ngân sách, nhưng tại phiên tòa đã phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó.

Các bị cáo cho rằng, trong quá trình điều tra, do không được minh mẫn, bị ảnh hưởng tâm lý nên thừa nhận hành vi phạm tội. Trước sự phản cung này, đại diện VKS cho rằng “không có cơ sở chấp nhận”.

Đại diện VKS lập luận, ngoài các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung của điều tra viên, còn có nhiều bản tự khai do chính các bị cáo viết. Khi kết thúc các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, các bị cáo tự ghi nhận đã đọc lại biên bản. Đồng thời, có nhiều biên bản ghi lời khai được tiến hành khi các bị cáo chưa bị khởi tố bị can, chưa bị tạm giam.

“Việc ghi lời khai, hỏi cung đối với các bị cáo có một khoảng thời gian dài với rất nhiều lời khai, biên bản hỏi cung các bị cáo đều khai sức khoẻ bình thường, tinh thần tỉnh táo, đủ điều kiện làm việc. Các bị cáo khai không bị ép cung, xin giữ nguyên lời khai”, đại diện VKS nêu quan điểm.

Cũng theo đại diện VKS, giai đoạn điều tra, bị cáo Dân ký công văn số 01 gửi VKSND Tối cao về việc thay đổi lời khai. Sau đó, kiểm sát viên VKSND tối cao đã làm việc với bị cáo Dân và bị cáo cho rằng công văn này do luật sư hướng dẫn, tự soạn thảo. Do tin tưởng luật sư, bị cáo ký văn bản số 01 mà không đọc kỹ nên bị cáo đề nghị được giữ nguyên lời khai với cơ quan điều tra Bộ Công an...

Do đó, đại diện VKS khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai.



Đại diện VKSND cũng nêu, Nghị định 04/2009 của Chính phủ là chính sách nhằm ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế, phí cho các dự án về môi trường. Đây (nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau - PV) còn là dự án duy nhất trên cả nước được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư.

“Lẽ ra, các bị cáo phải sử dụng tiền của Nhà nước sao cho có hiệu quả, đúng quy định, góp phần trong việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Các bị cáo lại lợi dụng chính sách này lập khống 2 hạng mục công trình để chiếm đoạt số tiền hơn 7,3 tỷ đồng”, đại diện VKS phát biểu trong phần luận tội.

Từ các tình tiết nêu trên, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý từ 12 - 13 năm tù; bị cáo Tô Hoài Dân từ 7 - 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Bá Đam từ 7 - 8 năm tù, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/8/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công khởi tố bị can Tô Công Lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 19/3/2020, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam cùng về hành vi trên. Ngoài đầu tư vào nhà máy xử lý rác ở Cà Mau, Công ty Công Lý còn đầu tư vào lĩnh vực điện gió, với Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng. Với cương vị là lãnh đạo công ty, khi chưa bị khởi tố, bị cáo Dân và Lý được người dân trong vùng gọi là "đại gia" và "thiếu gia" điện gió miền Tây.