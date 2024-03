Bản tin Hình sự: Bất ngờ với hoàn cảnh của người cha đánh con trai trong lồng sắt

TPO - TIN NÓNG ngày 31/3: Phá đường dây ghi lô, đề mỗi ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng; Khởi tố nam sinh viên lừa chuộc người ở Campuchia với giá 6.000 USD; Khởi tố kỹ sư nông nghiệp dùng máy trộn bê tông về làm giả gần 4 tấn thóc giống; Bất ngờ với hoàn cảnh của người cha đánh con trai trong lồng sắt...

Liên quan đến vụ cha đánh con trai trong lồng sắt xảy ra tại KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương), UBND phường Thuận Giao đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Theo đó, ông Hoàng Nam (45 tuổi, Thừa Thiên Huế), người đánh con trai trong lồng sắt bị người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông Nam đã bỏ đi 2 năm, để lại 3 con trai cho người đàn ông này nuôi. Hằng ngày, ông Nam để 3 đứa trẻ trong lồng sắt ở phía sau xe ba bánh để đi bán vé số dạo. Ông Nam thừa nhận đã đánh con trai mình vì cháu rất hiếu động.

Công an Bình Phước đang tạm giữ Châu Văn Cu (39 tuổi) để điều tra do liên quan đến vụ án mạng khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Cu thấy ông Lê Kim Toàn (40 tuổi) đang lớn tiếng với mọi người trong chòi rẫy nên tới can ngăn và bị ông Toàn gây hấn, mắng chửi. Lời qua tiếng lại, ông Toàn dùng nón bảo hiểm đánh ông Cu. Tức giận, Cu bỏ chạy vào trong chòi rẫy tìm dao rồi đâm liên tục vào người ông Toàn. Nạn nhân ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.

Công an Nghệ An vừa triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng/ngày. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Hoàng Thế Vinh (SN 1976, Hà Nội) cùng với 9 đối tượng liên quan trú các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và Hà Nội. Để điều hành đường dây, Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để che dấu nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội và có nhiều cách thức đối phó với cơ quan chức năng.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (19 tuổi, Khánh Hoà) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, khi thấy một gia đình đăng thông tin tìm con trai bị mất tích lên trên mạng xã hội, Khang liên hệ và nói dối nạn nhân đang ở bên Campuchia, đồng thời yêu cầu người thân phải chuyển 6.000 USD để chuộc người.

Công an Cà Mau vừa bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển) và Nguyễn Minh Đương (48 tuổi, chủ cơ sở đóng tàu ở huyện Trần Văn Thời). Theo điều tra, Trung bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ; Đương bị bắt để điều tra hành vi đưa hối lộ. Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đã nhiều lần nhận tiền của Đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá, dù biết các hợp đồng này là khống. Trung nhận từ 3-4 triệu đồng với mỗi hồ sơ chứng thực.

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai), trong đó có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận 5 tỷ đồng quà biếu từ Cty Lilama.

Công an Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Ngọc Duy (SN 1986, Bắc Giang) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Theo điều tra, Duy là kỹ sư nông nghiệp, từng làm nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang. Từ tháng 1/2024, Duy mua 10 tấn thóc bình thường với giá 18.000 đồng/kg, rồi lên mạng internet đặt mua bao bì có hình thức giống với bao bì sản phẩm lúa giống F1 Đắc Ưu 11 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Bắc Giang độc quyền phân phối. Sau đó, Duy làm giả được 3,8 tấn thóc giống giả rồi chở lên tỉnh Lai Châu chào bán cho một số đại lý giống mà Duy quen từ trước.

Ông Huỳnh Lê Phong – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.