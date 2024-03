Bản tin Hình sự: Bán đồ ăn kèm dịch vụ mại dâm, nhà hàng Vitamin thu nửa tỷ một ngày

TPO - TIN NÓNG ngày 30/3: Vào nhà người dân rồi ‘đi nhầm’ xe, Bella bị công an phát thông báo truy tìm; Nhờ cộng đồng mạng tìm con, gặp ngay kẻ lừa đảo đòi 6.000 USD để chuộc người; Bán đồ ăn kèm dịch vụ mại dâm, nhà hàng Vitamin thu nửa tỷ một ngày...

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố Hyeon Seung Jun (41 tuổi), Jeon Byung Hwa (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và 4 người khác về hành vi “Môi giới mại dâm”. Trước đó, công an bắt quả tang 10 nữ tiếp viên của nhà hàng Vitamin (phường Bến Nghé) đang bán dâm cho 10 khách nam là người Hàn Quốc. Theo đó, khách đến nhà hàng, quản lý sẽ điều các nữ tiếp viên đến tận tình ngồi rót rượu, uống rượu, nói chuyện với từng khách. Nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” thì Seung Jun và quản lý sẽ cho tiếp viên nữ được ra ngoài bán dâm với giá 1,8 triệu đồng/1 lượt, 3,3 triệu đồng đi qua đêm. Qua thống kê, cơ quan chức năng xác định, doanh thu của nhà hàng này dao động từ 300 - 500 triệu đồng/1 ngày và khoảng hơn 10 tỷ đồng/tháng từ dịch vụ trá hình.

Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, anh Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch) phát hiện chiếc xe máy của mình mang BKS: 37L2-23261 dựng phía trong nhà hàng bất ngờ “biến mất”. Khi tìm kiếm xung quanh, anh Việt Anh phát hiện một chiếc xe máy lạ đã cũ với nhiều đồ đạc như chổi, nón, áo mưa, phích nước…Trích xuất camera, chủ nhà phát hiện Bella đi vào nhà của anh rồi lấy chiếc xe máy và rời đi khỏi hiện trường.

Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TPHCM) phối hợp cùng “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) bắt quả tang đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, người phụ nữ có con trai mất tích nên nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Thấy vậy, Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, Khánh Hòa) liên hệ với chị này và đề nghị đưa 6.000 USD để nhận người ở Campuchia. Khi đối tượng nhận tiền thì “hiệp sĩ” và công an ập đến.

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tạm giữ Quang Văn Nguyên (26 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyên từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Ra tù, gã tái nghiện. Để có ma túy sử dụng, Nguyên rời nhà vào rừng, lập lán để bán ma túy. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Nguyên chọn một khu vực cao, trống trải dựng lán đồng thời sử dụng các con nghiện để cảnh giới từ xa. Khi phát hiện có người lạ vào khu vực, Nguyên rút lên đỉnh núi.

Liên quan đến vụ ông V.V.T (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà và trước khi sự việc xảy ra, ông T bị Tổ kiểm tra của TP tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi), cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên, về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang điều tra vụ một người tử vong trong vườn cây bạch đàn ở xã Lan Mẫu. Trước đó, một số người dân xã Lan Mẫu phát hiện nạn nhân tử vong trong vườn cây bạch đàn của một gia đình trong xã và trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định người tử vong đến làm thuê cho xưởng chế biến gỗ của một gia đình ở trong xã Lan Mẫu.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ Dương Tấn Học (24 tuổi), Quảng Văn Lụm (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo điều tra, trong một tháng, Học và 4 đồng hương thực hiện 7 vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn quận Gò Vấp trộm cắp vàng, điện thoại… mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện Nguyễn Văn Tin (SN1998, Ninh Thuận), sử dụng Hộ Chiếu P02715931 làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Qua kiểm tra, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh xác định, Tin là đối tượng mà Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang truy nã.