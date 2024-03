Băng nhóm đối tượng một tháng thực hiện 7 vụ đột nhập nhà dân

TPO - Trong một tháng, Học và 4 đồng hương thực hiện 7 vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn quận Gò Vấp trộm cắp vàng, điện thoại… mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/3, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ Dương Tấn Học (24 tuổi), Quảng Văn Lụm (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị N.C.K.D (29 tuổi, quê Lâm Đồng) về việc bị kẻ gian đột nhập căn nhà ở phường 12 (quận Gò Vấp) lấy nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Từ dấu vết tại hiện trường, công an nhận định các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản một cách chuyên nghiệp, có bàn bạc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và do nhóm của Học gây ra.

Chiều 28/3, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xác định nhóm của Học đang ở tại đường số 1 (phường Dĩ An) nên tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai thực hiện 7 vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Gò Vấp trong một tháng. Tại nhà của chị D., băng của Học trộm 2 lắc tay, 2 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn và 1 đồng hồ và mang đi bán được 45 triệu đồng.

Tiến hành xác minh lai lịch, cơ quan công an xác định Học, Bình, Quyên có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, Quy có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an quận Gò Vấp kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp trên hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận để trình báo, hỗ trợ công tác điều tra.