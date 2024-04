Bản tin Hình sự: Con gái chủ cơ sở giữ trẻ đánh bé 8 tháng tuổi đến tử vong vì quấy khóc

TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Điều tra nghi vấn bé gái bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm; Thủ đoạn ‘rửa tiền’ của Giám đốc Công ty Lilama; Nghi án cha sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử; Con gái chủ cơ sở giữ trẻ đánh bé 8 tháng tuổi đến tử vong vì quấy khóc...

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã có báo cáo ban đầu vụ bé trai 8 tháng tuổi bị con gái chủ cơ sở giữ trẻ tự phát đánh chết xảy ra tại phường Thới Hòa. Theo trình báo của bà T.T.T.H (SN 1989, Kiên Giang), bà cùng chồng và con gái tên L.T.T.V. (SN 2008), làm nghề giữ trẻ thuê. Từ ngày 23/3 bà H có nhận giữ thuê bé N.H.T (SN 2023) và N.H.N (SN 2020) cho một cặp vợ chồng. Ngày 25/3, bà H kêu con gái giữ bé T tại phòng ngủ. Khi đứa trẻ khóc, V có dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé trai. Sau đó, bà H bế bé trai lên phòng để V cho uống sữa và ngủ. Khoảng 16h, khi bé T đang ngủ trên võng bỗng thức dậy và khóc. Khi đang bế bé trai trên tay, thấy có bé khác khóc, V ném T xuống nền nhà để qua ẵm. Thấy T vẫn khóc, V bực tức, dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông khiến bé tử vong sau đó. Hiện V đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.

Chiều 1/4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Trong phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin HĐXX ghi nhận sự tự nguyện, cam kết cá nhân đưa tài sản nằm ngoài danh sách kê biên vào để khắc phục hậu quả vụ án. Bà Lan đề nghị đại diện VKS ghi nhận số tiền 5 tỷ đồng mà bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bà Lan) đã nộp để khắc phục mà chưa được ghi nhận. Bị cáo này cũng đề nghị VKS ghi nhận và chấp nhận để bà được chuyển 1.350 tỷ đồng sang cho Trương Huệ Vân và chuyển 300 tỷ đồng cho ông Chu Lập Cơ khắc phục hậu quả.

Công an xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm qua. Theo thông tin tố cáo, cháu N (13 tuổi, học lớp 6) khi sống chung với mẹ và chồng mới của mẹ là T.V (SN 1978) đã bị V xâm hại suốt 2 năm qua. Theo bố đẻ của bé N, sau khi xâm hại cháu bé, V cho cháu tiền và dặn không được kể lại với ai.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Gia Thành (SN 1993) và Đặng Hải Nam (SN 1981) - phóng viên của hai tờ tạp chí đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh - về tội "Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, Thành và Nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khi có thông tin, Thành và Nam liên lạc với các đơn vị, cá nhân đó nhằm gây sức ép, đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng. CQĐT cáo buộc, từ tháng 12/2023 đến ngày 27/3/2024, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 6 cá nhân thuộc các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị nghiệp vụ Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 547 khúc ngà voi nặng 1,58 tấn nhập lậu về Cảng quốc tế Lạch Huyện. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn (có địa chỉ tại Lạng Sơn) là công ty ma.

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án khai thác trái phép quặng apatit tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama bị truy tố về 2 tội danh "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Theo hồ sơ, sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận khoản tiền 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, Thừa đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tả Phời rồi chuyển số cổ phần này cho một công ty khác do con trai làm giám đốc; mở tài khoản tiết kiệm đứng tên con gái và cho 2 cô con dâu gửi tiết kiệm...

Người dân phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa phát hiện ông Nguyễn T. T (47 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Q. Ph (1 tuổi) tử vong trong nhà với vết thương trên cổ. Qua công tác điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu nghi vấn ông T đã dùng hung khí (nghi vấn là dao) gây thương tích tại vùng cổ của con trai ruột, sau đó tự cắt cổ tự tử. Tại hiện trường công an thu giữ 1 con dao dài khoảng 30cm, có dính dấu vết máu.

Công an Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam, ông Nguyễn Ba (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng trường), để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài ra, kế toán của nhà trường và một giám đốc doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Các bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.