Bản tin Hình sự: Quay clip 'nóng' để tống tiền bạn gái

TPO - TIN NÓNG ngày 3/4: Đường dây tội phạm mở 50.000 tài khoản mạng xã hội để cho vay lãi nặng; Giả mạo nhân viên đại sứ quán lừa đảo gần 10 tỷ đồng; Áp giải bà Nguyễn Phương Hằng về TPHCM chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm; Quay clip 'nóng' để tống tiền bạn gái...

Công an TP Hoà Bình đã tạm giữ Chu Văn Tài (SN 1991, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Tài có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H.Th (SN 1989). Trong quá trình yêu đương, Tài có dùng điện thoại di động quay lại video quan hệ giữa Tài và chị Th. Từ tháng 7/2023 đến tháng 4/2024, Tài đã nhiều lần yêu cầu chị Th chuyển khoản với tổng số tiền 50 triệu đồng. Tài đe doạ nếu chị Th không gửi tiền, Tài sẽ chuyển toàn bộ ảnh và video cho người nhà, bạn bè chị Th.

Công an đã phát hiện một đường dây tội phạm công nghệ cao, tạm giữ 15 đối tượng có liên quan. Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, đường dây này dưới vỏ bọc là công ty hoạt động tài chính với 12 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra đã phát hiện có tới khoảng 50 nghìn tài khoản mạng xã hội các đối tượng lập ra, đồng thời phát hiện hơn 2.500 sim rác. Bước đầu xác định các đối tượng thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Công an tỉnh TT-Huế cho biết, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang có tên gọi “Trại hè kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân”, “Trại hè học kỳ Quân đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an, quân đội, hãng hàng không trong nước... nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh, học sinh.

Sau khi trốn khỏi trại giam (Thanh Hóa), phạm nhân Mai Văn Đệ (SN 1991, Nam Định) đi nhờ xe máy, sau đó bắt taxi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Khi đến xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tài xế taxi vào đổ xăng, phạm nhân này đã ngồi sang ghế lái điều khiển xe chạy về hướng xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Khi tới khu vực giáp ranh 2 xã Hà Đông và Hà Lĩnh, người này bỏ xe taxi lại bên Quốc lộ 217. Lực lượng chức năng vẫn đang huy động lực lượng tổ chức truy bắt Đệ.

Công an Gia Lai đã khởi tố Nguyễn Văn Phương, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai về tội “Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại chi nhánh này. Theo điều tra, khi còn là là Phó Giám đốc SCB, Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại chính ngân hàng này rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Lê Thị Tuyết Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, khi bị anh N.Đ.T (42 tuổi) đòi 1,2 tỷ đồng tiền nợ, Mai nói tiền được đầu tư vào việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc và hiện đang bị Đại sứ quán Úc nợ đọng. Đồng thời đăng ký tên, thông tin của anh T là người hưởng thụ khoản tiền khi giải quyết xong các thủ tục. Sau đó, Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho anh T, tự xưng là nhân viên Lãnh sự quán Úc hỗ trợ làm thủ tục nhận lại khoản tiền nợ đọng. Tuy nhiên, anh T phải đóng phí mới được nhận tiền. Do đó, trong thời gian từ tháng 5/2022-7/2023, anh T đã thực hiện khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Mai đã sử dụng để chi tiêu, sử dụng cá nhân và trả nợ hết.

Ngày mai (4/4), TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và các đồng phạm, phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Được biết, bà Hằng không kháng cáo và đang thi hành 3 năm tù ở Bình Dương. Tuy nhiên, Cơ quan chức năng đã trích xuất bà Hằng từ nơi đang thi hành án, áp giải về TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày mai.

Liên quan đến việc thời gian vừa qua người dân và lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện lượng lớn ma túy trôi dạt trên bờ biển, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy là cải trang tàu đánh cá để theo dõi, giám sát lực lượng chức năng, cảnh giới cho đồng bọn vận chuyển ma túy tránh điểm có lực lượng tuần tra; gắn thiết bị định vị vào ma túy thả trôi trên biển.