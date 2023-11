Bản tin 8H: Nguyên chủ tịch huyện thoát kỷ luật dù cấp sai sổ đỏ

TPO - Nguyên Chủ tịch huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, chỉ bị kiểm điểm trong vụ cấp sổ đỏ trái quy định khiến 5 cán bộ hầu tòa vì hết thời hiệu kỷ luật.

Ngày 19/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Thời, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016. Lý do, ông Thời liên quan đến việc ông này đã thiếu kiểm tra, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) không đúng đối tượng. UBKT Tỉnh ủy Bình Định kết luận vi phạm của ông Thời đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi UBKT Tỉnh ủy kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, vi phạm của ông Thời đã hết thời hiệu kỷ luật. Do vậy, UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Thời. Trước đó, 5 cựu cán bộ là cấp dưới của ông Thời phải hầu tòa và lãnh án tù.

Chiều 19/11, một lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.H.P (trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, khoảng 20h20 ngày 18/11, tại đường 23/3, phường Nghĩa Đức (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị dừng xe đối với N.X.Đ (trú phường Nghĩa Đức) đang điều khiển xe gắn máy BKS 48E1-342.00 để kiểm tra nồng độ cồn, phía sau có chở N.H.P. (chủ xe). Sau khi đo nồng độ cồn, N.X.Đ. bị lỗi cao nhất (vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở) nên theo quy định, người này bị phạt số tiền 6-8 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, quyết định tạm giữ phương tiện. Sau đó, N.H.P. xin phép lấy đồ trong cốp xe. Tuy nhiên, sau khi mở yên xe, P. bất ngờ mở nắp bình xăng, lấy bật lửa và tự đốt xe của mình.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh này đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là bé Trần Nam Khánh (chưa đầy 10 tháng tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Hiếu là bé Trần Thủy Ngân (chưa đầy 3 tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con. Trước đó, chiều 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hy sinh trong lúc truy đuổi đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19/11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra, xác minh một trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 19h40, ngày 18/11, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện và ra hiệu lệnh dừng phương tiện đối với 4 xe mô tô di chuyển theo hướng Thị trấn Thắng đi xã Mai Đình trên đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm. Khi đó xe máy BKS: 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm) điều khiển, chở theo Nguyễn Hoàng Văn (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm) đi tới với tốc độ cao. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lách sang phần đường ngược chiều, tông trúng anh N.V.L, chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Cú đâm khiến anh N.V.L ngã xuống đường, bị gãy chân trái. Anh cùng hai thanh niên trên sau đó được đưa đi bệnh viện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, miền Bắc tiếp diễn thời tiết nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 10 độ C. Ban đêm và sáng sớm, khu vực chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 14-16 độ C, ban ngày nền nhiệt tăng cao 25-27 độ C. Trạng thái này có thể duy trì cả tuần. Thời tiết miền Trung thuận lợi, hửng nắng. Khoảng ngày 25/11, mưa dông có thể quay trở lại nhưng tập trung ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, một số nơi khả năng mưa to. Đồng thời, Tây Nguyên, Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối hoặc đêm trong giai đoạn này. Đáng lưu ý, ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều.

Ngày 18/11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Quỹ An sinh xã hội TP.HCM. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM năm 2023. Quỹ ra đời với sứ mệnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội trên trang web của quỹ, các nền tảng mạng xã hội nhằm kêu gọi sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Quỹ An sinh xã hội có 8 chương trình, tổng kinh phí là 3,85 tỷ đồng. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trao sổ tiết kiệm cho 200 em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19 hoàn cảnh khó khăn, 10 triệu đồng/sổ; trao 300 phần quà cho đoàn viên, hội viên và hộ dân khó khăn.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định về việc điều động và bố trí cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đến nhận công tác tại cơ quan công an thuộc tỉnh này. Theo đó, Bộ Công an điều động 10 cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ về công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (TT-Huế). Vào năm 2021, Bộ Công an từng điều động 9 cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ về nhận công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc huyện A Lưới.