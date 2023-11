Bản tin 8H: Bộ Y tế bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp Vụ

TPO - Chiều 14/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 chức danh lãnh đạo gồm Vụ trưởng, các Phó Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ.

Chiều 14/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị chức năng thuộc bộ này. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, quyền Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ BHYT; ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách quản lý, điều hành Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số; bà Hoàng Thị Thơm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, được bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân số. Bổ nhiệm ông Dương Huy Lương, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bổ nhiệm lại 2 phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Chiều 14/11, thông tin từ UBND xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa tổ chức kiểm điểm ông Phan Danh Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã vì yêu cầu công dân làm xét nghiệm ADN và nhận 8 triệu đồng khi đến làm giấy khai sinh cho con. Một lãnh đạo UBND xã Xuân Liên cho biết ông Thắng thừa nhận hành vi trên và đã trả lại tiền cho người dân. Trước đó, gia đình chị Đ.N.Q.T. (trú tại xã Xuân Liên) làm đơn tố cáo ông Thắng sách nhiễu. Vào tháng 8, chị T. nhiều lần đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con trai, nhưng bị ông Thắng yêu cầu phải có giấy xét nghiệm ADN, chi phí là 8 triệu đồng. Trong đó, ông Thắng đưa cho người lấy mẫu xét nghiệm 4,5 triệu đồng, còn lại bỏ túi. Đến ngày 6/11, UBND xã Xuân Liên mới làm đăng ký khai sinh cho con chị T. sau khi chứng minh được có quan hệ huyết thống với chồng chị T.

Chiều 14/11, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết đến thời điểm này trên địa bàn có 3 người mất tích do mưa lũ. Cụ thể, tại huyện Vĩnh Linh, vào tối 13/11, anh Lê Đức H. (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh) đi đánh bắt cá trên hồ chứa La Ngà. Đến sáng 14/11, người dân phát hiện một số dụng cụ cá nhân của anh H. dạt vào bờ hồ La Ngà, trong khi người và thuyền đánh cá thì không tìm thấy. Tại huyện Hướng Hóa, sáng 14/11, người dân phát hiện anh Hồ Xa L. và chị Hồ Thị V. (cùng 38 tuổi, là vợ chồng; ngụ tại thôn Hồ, xã Hướng Sơn) bị mất tích sau khi đến khu vực chăn nuôi của gia đình bên suối Nguồn Rào, đến tối cùng ngày vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 14/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu xác nhận, ông L.D.T., trưởng phòng thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là trung tâm) vừa có đơn xin nghỉ việc. Trong đơn, ông T. cho biết từ năm 2019 đến nay trung tâm còn nợ ông T. 56 tháng lương và bảo hiểm. Đầu năm 2023, trung tâm không được phê duyệt cơ chế hoạt động nên ông T. không muốn gắn bó làm việc tại đây. Ông yêu cầu trung tâm giải quyết chi trả 56 tháng lương và đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định. Một lãnh đạo phản hồi Sở đang báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh để giải quyết một số vấn đề ở trung tâm nên chưa xem xét cho ông T. nghỉ việc.

Ngày 14/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận, đơn vị chức năng đã kịp thời xử lý sự việc động vật chạy vào sân bay, khiến chuyến bay hạ cánh trễ 19 phút so với lịch trình. Vào 14h58 chiều 13/11, một con chó được phát hiện tại khu vực đỗ máy bay số 4 và số 5 của sân bay Đà Nẵng. Thấy vậy, trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông báo cho lực lượng an ninh khu bay xử lý, đồng thời phối hợp báo với đài kiểm soát không lưu và đài thông báo cho chuyến bay VN 173 chặng Hà Nội - Đà Nẵng đang tiếp cận sân bay hạ cánh trễ 19 phút so với lịch trình. Vị đại diện giải thích do mưa nên xuất hiện tình trạng chó ở các khu dân cư thả rông đi lạc vào trong sân bay, không phải sự cố an toàn bay.

Tối ngày 14/11, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phát đi thông báo khẩn về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 15/11 để tránh lũ. Cụ thể, theo Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, hiện nay nhiều vùng thuộc thị xã Hương Trà, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới, Nam Đông và TP Huế xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế thông báo lãnh đạo các Phòng GD&ĐT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Tư (15/11).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/11, do không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam, nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 16-17/11, khu vực từ Hà Tĩnh-Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.