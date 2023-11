Bản tin 8H: Cách chức Chủ tịch Công ty Cấp nước Kiên Giang

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang và thuộc cấp do để xảy ra nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Kiên Giang trong giai đoạn 2018- 2022.

Ngày 10/11, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Lâm Minh Thành Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Hoài Phương chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang. Với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Phương lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đấu thầu, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ và xuất khống hóa chất gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định. Ngoài ra, ông Âu Văn Tâm, ông Nguyễn Huỳnh Tâm (cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang) và ông Ngô Hoàng Tuấn, Kế toán trưởng công ty, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 10/11, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), đã ký quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản của đơn vị. Trước đó, ngày 25/10, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Đức đã ra thông báo đấu giá tài sản của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa là chiếc ôtô biển xanh 36B-1771 nhãn hiệu Land Rover, xuất xứ tại Anh, sản xuất năm 2008. Giá khởi điểm của chiếc ôtô này là 71 triệu đồng. Tại buổi đấu giá được diễn ra vào ngày 9/11, một người đàn ông ở TP Thanh Hóa trúng đấu giá với mức giá cao nhất là 3 tỷ đồng.

Trưa 10/11, hàng chục người chơi hụi đã cùng nhau mang theo quan tài, vàng mã đến trước nhà bà N.T.L.C. (chủ hụi, 32 tuổi) trên đường Lê Văn Phấn, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) để gây áp lực đòi nợ. Sau đó, Công an TP. Phan Thiết cùng Công an phường Phú Thủy đã có mặt để giải tán đám đông, đảm bảo an ninh và khuyên can những người này không gây mất an ninh trật tự công cộng. Phía công an cho biết đã xác minh ban đầu đối với đơn tố giác của công dân tố cáo bà N.T.L.C. về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi. Theo đơn tố cáo, bà C. giữ vai trò chủ hụi, đứng ra tổ chức chơi hụi thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook, hình thức chơi hụi theo ngày, tuần và tháng với số tiền dao động từ 500 nghìn đồng/ngày đến 50 triệu đồng/ngày. Đến ngày 25/10, bà C. thông báo qua tài khoản mạng Zalo và Facebook cá nhân của mình là bị vỡ hụi, mất khả năng chi trả. Sau đó, các hội viên tìm đến nhà bà C. để lấy tiền hụi nhưng không gặp, mất liên lạc.

Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú cho biết, hơn 10 tháng của năm nay, TP Hải Phòng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 3,1 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 153% kế hoạch năm. Chỉ trong tháng 9/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn đầu tư của các dự án là gần 1,4 tỷ USD; ngoài ra, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn 237,5 triệu USD cho Dự án sản xuất máy và thiết bị của nhà đầu tư Kyocera Document Solutions Inc (Nhật Bản) tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 425 triệu USD.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 33 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ đêm 12/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng đêm 12/11 đến ngày 17/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Tối 10/11, Cục CSGT (Bộ Công an) phát đi thông báo về danh sách biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá tại Phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai. Trong danh sách biển số đưa ra tại phiên đấu giá thứ hai có tổng cộng 288.668 biển số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, biển số TP Hà Nội gần 50.000 biển số, TP HCM là gần 42.000 biển số. Các biển số sẽ được niêm yết trong 1 tháng từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn. Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm. Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. (XEM CHI TIẾT)