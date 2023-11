Bản tin 8H: Kiểm tra vụ hai chị em ruột đấu giá cùng 1 lô đất

TPO - Một lô đất tại Bình Định chỉ có hai chị em ruột cùng nộp hồ sơ đấu giá và trúng đấu giá bằng giá khởi điểm.

Ngày 13/11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, đã có ý kiến giao Sở TN&MT tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, kiểm tra lại hồ sơ vụ việc hai chị em ruột đấu giá cùng 1 lô đất tại Khu Đô thị mới Long Vân (TP. Quy Nhơn), báo cáo Sở Tư pháp xem xét, đề xuất UBND tỉnh quyết định. Trước đó, ngày 20/8, bà Nguyễn Thị Loan và bà Nguyễn Thị Phụng cùng đấu giá lô đất LK2-15 tại Khu đô thị mới Long Vân (khu A2) phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn. Kết quả cuối cùng là bà Phụng trúng đấu giá với 1,5 tỷ đồng, bằng giá khởi điểm. Đáng nói, kết thúc cuộc đấu giá mới xác định hai bà Loan và Phụng là chị em ruột. Sở TN&MT báo cáo UBND tỉnh Bình Định đề xuất không công nhận kết quả trúng đấu giá và hoàn trả tiền đặt trước. Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại do chưa rõ tính pháp lý.

Đến 21h tối 13/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến 2 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 13/11 tại đường ĐT.748 (xã An Điền, thị xã Bến Cát), xe máy biển số tỉnh Đắk Lắk chở hai phụ nữ va chạm với xe bồn chạy cùng chiều. Hai người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Theo người dân xung quanh, nạn nhân là công nhân đang trên đường đến công ty làm ca đêm.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, sau khi thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã truy thu số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 287,2 tỷ đồng. Cùng với đó, BHXH thành phố Hà Nội còn yêu cầu chủ sử dụng lao động phải đóng và truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho gần 500 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền là 11,1 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình thanh tra, kiểm tra không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà còn thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 13,8 tỷ đồng do các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chi sai quy định.

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội. 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Kết nối, hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 31/10/2023 của Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh tổ chức một số hoạt động chính như: Chợ quê ngày Tết; trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí Xuân; triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật và du lịch; liên hoan dân vũ, hip hop. Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 9/2 (nhằm 30 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại tất cả 7 huyện, thị, thành phố từ nguồn kinh phí xã hội hóa; dự kiến lúc 23h ngày 30 Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay (14/11) ở Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ, riêng khu vực vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ; ở Thanh Hóa và Nghệ An 18-20 độ. Từ đêm 14/11 đến ngày 15/11, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Ngày 14/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.