Bản tin 8H: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều động, bổ nhiệm 3 trưởng ban

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Dân tộc, Trưởng ban Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Dân tộc, Trưởng ban Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 9/11/2023. Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc, giữ chức vụ Trưởng ban Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 9/11/2023. Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Chí, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 11/11/2023.



Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của 40 cán bộ ngẫu nhiên đang công tác ở những sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nữ kế toán thuộc Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT tỉnh đã không kê khai 5 sổ tiết kiệm có số dư hơn 5 tỷ đồng (đứng tên nữ cán bộ này và chồng) và một bất động sản. Cơ quan chức năng còn xác định một lãnh đạo của Ban Quản lý cảng cá thuộc Sở NN&PTNT tỉnh không kê khai sổ tiết kiệm có số dư 1,1 tỷ đồng do vợ đứng tên. Vị lãnh đạo còn kê khai tăng hơn 25 triệu so với tổng thu nhập thực tế trong năm 2022 là hơn 100 triệu đồng. Ngoài 2 trường hợp trên, theo kết luận thanh tra, chỉ có 7 người kê khai đúng, 5 trường hợp không thuộc diện kê khai và 28 người kê khai thu nhập giữa 2 lần kê khai không đúng thực tế.

Ngày 9/11, Quân đoàn 2 tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 đã trao truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước đối với Đại tá Bùi Văn Tùng cho đại diện gia đình. Đại tá Bùi Văn Tùng sinh năm 1930, quê quán phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, là cán bộ ưu tú thế hệ đầu tiên của Lữ đoàn Xe tăng 203. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 17/10/2023, đồng chí Bùi Văn Tùng được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 9/11, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật cấp Vùng. Theo đó, ngày 1/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định về việc sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ngày 5/10/2023, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã ban hành các quyết định về nhân sự cán bộ, thành lập Đảng ủy, chỉ định Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Vùng tương ứng với tổ chức, biên chế mới.

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ cho biết, cán bộ, chiến sĩ Trạm Hưng Phú vừa cứu thiếu nữ 17 tuổi nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn. Khoảng 2h30 cùng ngày, chiến sĩ Trạm Hưng Phú đang làm nhiệm vụ trên sông Hậu thì nghe tiếng kêu cứu. Lúc này, tổ công tác dùng đèn pin để tìm kiếm, phát hiện một thiếu nữ đang trôi trên sông. Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ cứu vớt, sơ cứu, chăm sóc giúp thiếu nữ ổn định sức khỏe. Thiếu nữ nói trên là T. (ngụ quận Thốt Nốt), nhảy cầu tự vẫn do buồn chuyện gia đình, may mắn được cứu kịp thời.

Ngày 9/11, UBND phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã báo cáo nhanh về vụ phóng điện khiến 1 người bị bỏng được đưa đi cấp cứu. Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đ.T.L đang thi công khung sắt tại căn nhà trong hẻm đường Hoàng Văn Thụ thì bất ngờ bị phóng điện rồi ngã xuống đất, bỏng nặng bàn tay, vùng chân và vùng bụng. Sau đó, tại khu vực phóng điện phát sinh khói lửa, cháy dây điện. Anh L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ITO rồi chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh L. vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện 110 kV, phóng điện phát sinh hồ quang điện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/11), cả 3 miền đều có nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 32-33 độ, riêng Nam Bộ 34 độ. Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi 34 độ C. Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày có nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất trên 32 độ, cảm giác khá nóng; đêm thấp nhất cũng ở mức cao với 24 độ. Tây Nguyên, miền Trung hôm nay ít mưa. Nam Bộ mưa rào vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ đêm mai (11/11), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ 12-13/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm 12/11, trời chuyển rét.